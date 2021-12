Experts: kabinet kan levering gas deze winter niet garanderen

Nederland doet dat niet, terwijl ons land in hoge mate afhankelijk is van gas: 44 procent van de energievoorziening komt nog van gas. Dat is het dubbele van het Europese gemiddelde. Nederland heeft bovendien amper langetermijngascontracten afgesloten. Dat aantal is vergeleken met vorig jaar zelfs gehalveerd.

Andere Europese landen namen namelijk wél maatregelen om zich zeker te stellen van voldoende gas is in de winter. Zo heeft Frankrijk strategische gasreserves gevuld en heeft Italië afspraken met gasleveranciers over de minimale gasreserve.

Door de huidige hoge gasprijzen is het onaantrekkelijk voor de markt om gas in te kopen. Het kabinet heeft volgens de experts op dit moment ook geen stok achter de deur om leveringszekerheid van de markt te eisen. Het is volgens hen "een beleidskeuze" dat het ministerie geen extra gas heeft opgeslagen, mogelijk omdat Nederland decennialang zelf gasproducent en -exporteur was.

Voor deze winter zijn maatregelen al te laat, zegt VVD-Kamerlid Silvio Erkens. "Dat is gewoon het eerlijke verhaal. We gaan, met de gasvoorraden en de contracten die we nu hebben, de winter in. Voor huishoudens lijkt dat voldoende geborgd te zijn, voor de industrie is dat onzeker."

In andere landen neemt de overheid wél maatregelen om zeker te zijn dat er voldoende gas is in de winter. Nederland is in het verleden meerdere malen gewaarschuwd dat het zich kwetsbaar maakt met dit beleid, maar het ministerie heeft het gasbeleid nooit aangepast.

Het kabinet kan op dit moment de leveringszekerheid van gas niet garanderen, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Dat komt omdat het kabinet de gaslevering volledig aan de commerciële markt overlaat. Met name gasintensieve bedrijven zoals de glastuinbouw, zink- en aluminiumfabrieken hebben daar last van. Coalitiepartijen VVD en CDA willen dat het kabinet de regie pakt.

De experts zeggen tegen Nieuwsuur dat het de vraag is of het ministerie nog voldoet aan twee belangrijke beleidsdoelen: een betaalbaar én betrouwbaar energiebeleid.

Ondertussen stopt de gasproductie in Groningen, worden onder druk van het Urgenda-vonnis kolencentrales versneld gesloten en zijn de gasreserves in Nederland lager dan ooit. De kern van de waarschuwingen was volgens energie-analist van het The Hague Centre for Strategic Studies Jilles van den Beukel : "Denk na over wat het uitvallen van Groningen betekent in een wereld van krappe gasmarkten." Toch schreef demissionair staatssecretaris van Klimaat Dilan Yeşilgöz (VVD) vorige maand nog aan de Tweede Kamer dat "radicale veranderingen" in het gasbeleid op dit moment "niet nodig" zijn.

Huishoudens hebben vanwege Europese wetgeving speciale bescherming: ze mogen niet in de kou zitten bij gasschaarste. Maar bedrijven die afhankelijk zijn van gas, hebben wel een probleem. Sinds 2019 ligt er een zogenoemd Bescherm- en Herstelplan Gas, opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit plan bevat een 'ladder' van mogelijke maatregelen in het geval van een gascrisis. Dat begint bij de oproep tot minder gebruik van gas via het opleggen van heffingen, tot het afschakelen van gebruikers en zelfs hele regio's. Ook een verplichte omschakeling naar een andere brandstof voor elektriciteitsproductie - zoals van gas naar kolen - behoort tot de mogelijkheden.

De onderzoekers raden het Nederland af voor grote hoeveelheden gas te vertrouwen op de zogeheten 'spotmarkt'. De energiebedrijven waar het ministerie zo op vertrouwt, kopen hun gas bijna volledig op deze markt. Door overvloedig aanbod was de gasprijs daar de afgelopen jaren laag, en daar profiteerde Nederland van. Maar dat is nu heel anders.

Het semi-overheidsbedrijf GasTerra, dat zich lange tijd bezighield met import van gas, liet in 2018 een onafhankelijk rapport opstellen waarin het Nederlandse gasbeleid onder de loep is genomen. Daarin staat dat het een "urgente" vraag is of de overheid de komende jaren voldoende gas kan garanderen.

Te laat

Nederland geeft de regie te veel uit handen, vindt de VVD. Volgens de coalitiepartij is er zelfs geen sprake meer van een "open gasmarkt". "Wij geloven als liberalen natuurlijk in marktwerking. Maar alleen als er een vrije markt is", zegt VVD-Kamerlid Erkens. "En in het geval van de gasmarkt is er geen vrije markt. Geopolitieke- en economische belangen lopen volledig door elkaar heen." Tot ongenoegen van de VVD geeft het ministerie te weinig duidelijkheid over scenario's die klaarliggen voor het afschakelen van bedrijven als de gasvoorraden deze winter voortijdig opraken.

Ook zijn collega CDA-Kamerlid Henri Bontenbal is kritisch. "De leveringszekerheid is te veel aan de markt overgelaten, het idee is toch dat de markt dat vanzelf oplost. En ik denk dat we nu gewoon zien dat dat niet zo is."

Voor de langere termijn willen het VVD en het CDA dat het kabinet de eigen gasvoorraden op tijd vult, nadenkt over langetermijncontracten en dat het hele energiesysteem op orde komt. Erkens: "Ook moeten we kijken naar het stabiel houden van de gasproductie op de Noordzee en kijken of we de afhankelijkheid van gas kunnen verminderen op sommige plekken."