Mogelijk tijdelijk meer gaswinning nodig in Groningen

Mogelijk zal de komende tijd in Groningen meer gas worden gewonnen dan eerder werd gedacht. Demissionair minister Blok schrijft aan de Tweede Kamer dat dat komt door de verlate oplevering van een nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek.

Het gebruik van die installatie speelt een belangrijke rol bij de afbouw van de winning in Groningen. De installatie maakt het mogelijk om stikstof toe te voegen aan gas uit het buitenland, waardoor het geschikt wordt om hier te gebruiken.

Niet op 1 april klaar

De fabriek in Zuidbroek zou 1 april volgend jaar in gebruik worden genomen, maar de Gasunie heeft laten weten dat die datum door de coronacrisis niet wordt gehaald. De coronamaatregelen hebben geleid tot vertraging in de werkzaamheden en ook konden niet alle materialen op tijd worden geleverd. Volgens de nieuwe planning wordt de oplevering een paar maanden opgeschoven.

Blok schrijft aan de Kamer dat de Gasunie de gevolgen van de vertraging voor de gaswinning en de definitieve sluiting van het 'Groningenveld' nu onderzoekt.

De Gasunie denkt dat "vermoedelijk een verhoging" nodig is van de hoeveelheid te winnen gas in het komende "gasjaar", dat loopt tot oktober. Maar Blok geeft daar alleen toestemming voor als het echt niet anders kan. Hij neemt die stap niet zonder de risico's in kaart te brengen, schrijft hij. De minister wil de Kamer binnenkort nader informeren.

De gaswinning heeft geleid tot aardbevingen en schade aan huizen in het gebied. Waarom die aardbevingen ontstaan legt NOS op 3 in dit filmpje uit: