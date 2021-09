Groningers teleurgesteld over ontbreken einddatum gaswinning

Demissionair minister Blok van Economische Zaken is van plan om voorlopig nog een aantal putten in het Groningse gaswinningsgebied op de "waakvlam" te houden. Hoe lang nog, dat laat hij in het midden. Komend 'gasjaar' moet het gaswinningsbedrijf NAM 3,9 miljard kuub gas winnen. Ter vergelijking: in 2014 werd er nog 42,5 miljard kubieke meter gewonnen.

Dat er nog steeds geen duidelijke einddatum wordt gesteld aan de gaswinning in Groningen is een grote teleurstelling voor de Groninger Bodem Beweging. In 2019 beloofde minister Wiebes, de voorganger van Blok, de Groningers nog dat vanaf 2022 de gaswinning uit Groningen 0 zou zijn bij een normale winter.

De minister van Economische Zaken moet jaarlijks, rekening houdend met de veiligheid van Groningers en de leveringszekerheid van gas, beslissen hoeveel gas de NAM uit het Groningenveld moet winnen. De belofte van Wiebes blijkt iets te optimistisch te zijn geweest. Ook bij een normale winter wordt er na 2022 nog 1,5 miljard kuub gas uit een aantal putten in het Groningenveld gehaald "zodat de productie weer aan de gang kan in het uitzonderlijke geval dat dat nodig is', schrijft minister Blok nu.

Dat kan gebeuren in een langdurige koude winter, als er te weinig gas is opgeslagen of als er te weinig gas uit het buitenland kan worden gehaald. Dat buitenlandse gas heeft een andere verbrandingswaarde dan het Groningse gas en moet eerst worden omgezet naar dezelfde kwaliteit. Daarvoor zijn bestaande stikstofinstallaties nodig, maar ook een nieuwe fabriek die nu in aanbouw is. Die fabriek moet op 1 april volgend jaar klaar zijn. Lukt dat niet, dan is een back-up noodzakelijk.

Gasvoorraden

Het baart de Groninger Bodem Beweging (GBB), die opkomt voor mensen met aardbevingsschade, zorgen. "We horen de geluiden over hoge energieprijzen, lege gasopslagen en de tegenvallende beschikbaarheid van gas uit het buitenland", zegt Merel Jongkind namens de GBB. "We hadden daarom nu liever eindelijk een duidelijke einddatum gezien".

Minister Blok benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer juist dat de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld op schema ligt. Hij schrijft te werken aan de volledige en definitieve sluiting van het Groningenveld. Cruciaal daarvoor is de beschikbaarheid van de gasopslag in Grijpskerk. Die moet worden gevuld met laagcalorisch gas, uit Groningen of het buitenland. Als dat is gebeurd, kan het veld sneller dicht.

"Het moment van sluiting van het Groningenveld kan worden vervroegd van tussen 2025 en 2028 naar 2023 of 2024", schrijft Blok. De bal ligt wat hem betreft bij de NAM, die de gasopslag beheert en een plan moet indienen hoe die gevuld kan worden. Dat is nog niet gebeurd. In een reactie op het jongste gasbesluit meldt de NAM dat vanaf volgend jaar april de gasopslag in Grijpskerk kan worden gevuld.