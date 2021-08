Paginagrote advertentie Bodem Beweging: 'Groningers dupe van falend beleid'

Al met al wil de Groninger Bodem Beweging dat er beter wordt geluisterd naar de slachtoffers en dat de burger "werkelijk centraal wordt gesteld".

In het meest recente jaarlijkse rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen staat dat zo'n 14.000 Groningers nog steeds niet weten of hun huis veilig is bij een aardbeving. Sinds het begin van de inspecties in 2016 is bij 7500 panden nog niets onderzocht. 2000 adressen zijn inmiddels wel versterkt.

Om kleine en gemakkelijke schadegevallen snel te kunnen afhandelen, heeft het IMG het dit jaar mogelijk gemaakt om een eenmalige vergoeding van 5000 euro aan te vragen. 200.000 mensen komen daarvoor in aanmerking. De regeling is bedoeld om de schadeafhandeling te versnellen.