Onderwijsraad waarschuwt voor kansenongelijkheid door private bijles

De toegang tot kwalitatief goed onderwijs hangt nu teveel af van de portemonnee van ouders. Daarom moet er goed gekeken worden naar de rol van het groeiende aantal commerciële bijles-, examentraining- en huiswerkbegeleidingsaanbieders in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze bedrijven kunnen de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies dat dinsdag verschijnt.

Volgens de raad zijn overheid en schoolbesturen zich niet voldoende bewust van de risico's die deze ontwikkeling met zich meebrengt. De Onderwijsraad adviseert scholen beter na te denken over 'wat noodzakelijk is' voor het onderwijs en 'wat leuk is' om erbij te doen. Alles wat nodig is, moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn.

In het advies staat dat de overheid moet zorgen dat er ook voldoende geld beschikbaar is om goed onderwijs aan te kunnen bieden, zodat scholen niet hoeven te leunen op bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining van private aanbieders. De raad wil bovendien een reclameverbod voor commerciële producten binnen scholen. Leerlingen zouden volgens dit reclameverbod bijvoorbeeld geen folders voor typecursussen of korting op examentrainingen via de mail mogen krijgen van hun school.

In het voortgezet onderwijs biedt twee derde van de scholen huiswerkbegeleiding aan, ongeveer de helft van de scholen examentraining en bijlessen. Ouders betalen hier vaak forse bedragen voor en dat bedreigt volgens de Onderwijsraad het publieke karakter van het onderwijs. De dure extra lessen vergroten de kansenongelijkheid en is er sprake van een tweedeling in de klas, zegt de Raad.

'Overheid is niet aanwezig'

"Het private aanbod kent veel afnemers en heeft onbelemmerd kunnen doorgroeien, mede omdat de overheid niet ingreep. Ook geven schoolbesturen private aanbieders ruimte, zonder zich voldoende bewust te zijn van de gevolgen", staat in het rapport. De raad stelt verder: "De balans tussen publiek en privaat is doorgeslagen naar één kant. Private invloeden hebben een te grote greep gekregen op het onderwijs."

"Wij vinden het een worsteling en zijn steeds kritischer op zulke private aanbieders", vertelt Duco Adema. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van de Cedergroep, die vijf scholen in de regio Amsterdam aanstuurt. "We zijn vlak voor corona met een bepaalde organisatie gestopt vanwege de hoge kosten en zijn op die school nu zelf huiswerkbegeleiding gestart met onderwijsassistenten en studenten."

De school betaalt dat met subsidie en NPO-middelen, de 8,5 miljard euro die de overheid heeft vrijgemaakt om door de coronapandemie veroorzaakte onderwijsachterstanden in te lopen. "We hebben nu wel voldoende geld, maar hoe vind je de mensen? Dat is het moeilijkst. De overheid is aan zet, maar die overheid is niet aanwezig."