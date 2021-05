Schoolleiders positiever over miljardensteun tegen leerachterstanden

Schoolleiders zijn voorzichtig positief over het plan Onderwijs na Corona. Het kabinet heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld om de komende tweeëneenhalf jaar de leerachterstanden aan te pakken. In maart was er vanuit de hoek van de schoolleiding nog veel weerstand tegen het plan, inmiddels is er meer duidelijk over welke voorwaarden er aan het steunbedrag vastzitten.

"Het leek erop dat het ministerie zou voorschrijven wat scholen met het geld zouden moeten doen. Dat blijkt nu gelukkig niet zo te zijn", zei Petra van Haren, voorzitter van Algemene Vereniging Schoolleiders in het NOS Radio 1 Journaal.

Van de 8,5 miljard gaat 6 miljard naar het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Het hoger onderwijs krijgt 1,5 miljard. Een basisschool krijgt gemiddeld 180.000 euro. Een middelbare school komt gemiddeld uit op 1,3 miljoen euro.

'Leren leren'

Door het ministerie is een 'menukaart' samengesteld. Het is een overzicht van een aantal manieren waarop scholen de leerachterstanden kunnen wegwerken. "Het geeft vertrouwen dat scholen met hun team zelf uit de menukaart kunnen kiezen wat er nodig is", zei Van Haren.

Met het geld wil haar school zorgen dat leerlingen goed in hun vel zitten en gezond zijn. Daarnaast is het aanbieden van instructies in kleine groepjes een langgekoesterde wens van Van Haren. Ook wil de school meer zich meer richten op 'leren leren'. "Het thuiswerken heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat je als leerling ook het inzicht aanleert hoe je zelfstandig iets aanpakt."

Geen zak geld en klaar

Hoewel schoolleiders inmiddels iets positiever zijn, biedt het plan geen structurele oplossingen voor problemen in het onderwijs. Een team van onderwijsexperts adviseerde het kabinet daarom eerder al dat de periode van tweeënhalf jaar verlengd moet worden.

Hiermee wordt voorkomen dat het geld nu opgaat aan het wegwerken van achterstanden door intensieve zomerscholen en bijles. Ze roepen de scholen op om twee paden te bewandelen: snel de achterstanden wegwerken en dan de miljarden gebruiken om structurele gaten te dichten.

Van Haren is het gedeeltelijk eens met de kritiek. "De oplossing voor het lerarentekort is natuurlijk niet een zak geld en klaar. Je moet ook een goed plan hebben hoe je het weer aantrekkelijk kan maken om voor de klas te staan." Er moet volgens haar ook na de coronacrisis meer geld naar het onderwijs. "Anders moeten we de mensen die we nu keihard nodig hebben over twee jaar weer ontslaan. Dat kan natuurlijk niet zo zijn."