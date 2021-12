Kinderartsen oneens over vaccineren van kinderen onder de 12 

Zeldzaam of niet?

Tot vorige week stond op de website van de NVK een stuk met de kop: 'NVK: Standpunt: Het coronavirus en kinderen'. Daarin stond dat het "zeldzaam" is dat kinderen corona overdragen op volwassenen, of onderling. Toen Nieuwsuur navraag deed naar dit standpunt zei de organisatie dat het document "per ongeluk" nog op de site stond en verwijderde het stuk.

Hoe de vereniging dan wel over de rol van kinderen in de verspreiding van corona denkt is onduidelijk, want daar geeft de vereniging geen antwoord op. "Dit betreft een verouderd document (..) Wij werken op dit moment aan een update van de versie", laat een woordvoerder weten.

Illy zegt telefonisch dat kinderen in ieder geval zeker een rol spelen in de verspreiding, en dat dat niet "zeldzaam" is. Hoe groot de rol precies is, kan hij niet zeggen; in ieder geval wel kleiner dan die van volwassenen. De vereniging komt later terug op de vraag waar het eerdere standpunt dat het "zeldzaam" zou zijn dat kinderen corona verspreiden op was gebaseerd.