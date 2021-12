Kinderartsen: in sommige gevallen ook coronavaccin voor gezonde kinderen

Kinderartsen pleiten ervoor dat ouders van gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar in sommige gevallen ook voor een coronaprik kunnen kiezen voor hun kind. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde reageert daarmee op het advies dat de Gezondheidsraad gisteren gaf om in eerste instantie kinderen met een medisch risico de mogelijkheid te geven zich te laten inenten.

In het NOS Radio 1 Journaal zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, dat in situaties met een een kwetsbaar gezinslid of als opa of oma regelmatig oppast het goed kan zijn als ouders hun (gezonde) kind laten vaccineren.

Eerder waren de kinderartsen terughoudend, omdat inenting niet direct gezondheidswinst meebrengt voor de kinderen zelf, maar vooral voordeel oplevert voor de maatschappij doordat de verspreiding van corona erdoor wordt tegengegaan. Gezonde kinderen zouden dan een vaccin krijgen omdat te veel volwassenen zich niet aan de coronaregels houden, redeneren zij.

Niet lichtvaardig

Illy benadrukt dat het standpunt van zijn vereniging niet is veranderd. Hij blijft erbij dat kinderen niet als instrument moeten worden ingezet omdat "te veel volwassenen hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen".

Hij wijst erop dat de Europese toezichthouder EMA het vaccin veilig heeft bevonden voor jonge kinderen. "Daar is geen twijfel over." Uit eerder onderzoek blijkt dat sommige ouders aarzelen of zij hun kinderen moeten laten vaccineren. Volgens Illy heeft de EMA het advies niet lichtvaardig genomen en ligt er uitgebreid onderzoek aan ten grondslag.

Aan elk vaccin en medicijn kleeft een risico, zegt Illy. "Je ziet bijvoorbeeld bij jongvolwassenen dat een zeer kleine groep van het coronavaccin even ziek kan worden, maar daarvan ondervinden zij geen restschade. Op basis van de wetenschap geldt dit ook voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar."

Kinderlongartsen, kindercardiologen en andere deskundigen beoordelen nu met spoed welke kwetsbare kinderen in aanmerking komen voor een vaccinatie zoals nu staat in het advies van de Gezondheidsraad. Illy: "We beoordelen welke kinderen het hoogste risico lopen en daarom als eerste een uitnodiging moeten krijgen voor een vaccinatie."

De Gezondheidsraad werkt nog aan een advies voor de gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar.