Directeur Alzheimercentrum Amsterdam: 'Samenwerking met industrie onvermijdelijk'

Arts en Alzheimer-expert Philip Scheltens van het Amsterdam UMC vindt niet dat hij zijn grote verscheidenheid aan functies te ver heeft doorgevoerd. Dat zegt hij in reactie op het onderzoek van Nieuwsuur. "Mijn doel is om de patiënt uiteindelijk een betere toekomst te bieden met behulp van de ontwikkeling van geneesmiddelen. En ik doe dat met alle middelen die binnen mijn mogelijkheid liggen."

De directeur van het Alzheimercentrum in Amsterdam werkt naast zijn academische functie als consultant, adviseur en commissaris voor een commerciële BV en staat aan het hoofd van een investeringsfonds voor nieuwe Alzheimermedicatie.

In het interview zegt Scheltens dat hij transparanter had moeten zijn over zijn nevenfuncties, en genuanceerder in een tv-optreden over een omstreden nieuw medicijn. Maar samenwerken met de industrie noemt hij "onvermijdelijk".

Bekijk hier het volledige interview: