Niet alleen VK, ook Nederland heeft groot tekort aan truckers

Ook is er weinig nieuwe aanwas doordat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) de examens voor het groot rijbewijs lange tijd heeft opgeschort, in verband met corona. De transportbranche start morgen een grote wervingscampagne.

Door de snel aantrekkende economie is er vraag naar transport, maar voor de chauffeurs die met pensioen gaan komen maar weinig jonge truckers terug: er staan maar liefst 10.000 vacatures open. De nieuwe generatie is moeilijk te porren voor zwaar werk tegen bescheiden verdiensten.

In het Verenigd Koninkrijk, dat met een nog veel groter tekort aan chauffeurs kampt, moest het leger vandaag tankstations bevoorraden. Door de brexit werken er nog nauwelijks Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs, omdat die nu een visum nodig hebben. Ook supermarkten kampten er met tekorten. In Nederland zijn de schappen vol omdat hier nog wel veel buitenlandse chauffeurs worden ingezet.

Dat heeft een keerzijde. De truckers, meestal uit Oost-Europa, horen hetzelfde salaris te krijgen als hun Nederlandse collega's. Dat gebeurt vaak niet door schimmige constructies.

"Normaal gaat bij een tekort in de markt de prijs omhoog, maar in het wegvervoer niet", zegt Edwin Atema van de FNV. "Chauffeurs uit het buitenland worden juist nóg erger uitgebuit door boevenbedrijven, waardoor goedwillende vervoerders weggeconcurreerd worden".

Ook de salarissen voor Nederlandse truckers blijven daarom relatief laag. Nachtchauffeur Karel de Vos werkt 50 tot 55 uur in de week om rond te komen. Hij zit al dertig jaar in het vak en ziet veel opgebrande chauffeurs: "Als je naar mezelf kijkt, dan zie je dat je toch net te lang doorgaat."

Werven van vrouwen als chauffeur

Ook Jessica Strijdbos (29) werkt tot 55 uur per week. Ze reed voorheen op de dierenambulance, maar is sinds kort vrachtwagenchauffeur. "Bedrijven vinden het echt heel leuk als ze een vrouw in zo'n grote wagen zien aankomen".

De transportbranche richt zich bij de nieuwe wervingscampagne specifiek op vrouwen, die bijvoorbeeld de zorg verlaten nu corona op z'n retour is. Parttime werken is vaak mogelijk in de logistiek. Atema verwacht er niet veel van: "We hebben niet de indruk dat zorgverlaters massaal op de vrachtauto kruipen. Het is een pleister, maar eerst moet de patiënt beter worden gediagnosticeerd."

Trucker Karel de Vos: "Als nou wordt erkend dat de lonen omhoog moeten, kun je veel makkelijker zij-instromers werven".

Dinsdag vindt in Nijmegen een grote wervingsbijeenkomst voor truckers plaats. Eind deze maand volgt een tweede bijeenkomst in Rotterdam. Edwin Atema heeft weinig hoop dat het er genoeg nieuwe chauffeurs worden gevonden. "Het chauffeurstekort wordt bij ons opgelost door uitgebuite buitenlandse chauffeurs, zegt FNV-er Atema. "Zo blijft het systeem in stand, om je dood voor te schamen."