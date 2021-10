Britse leger gaat vanaf maandag helpen bij bevoorraden van tankstations

Volgens de Britse overheid is de vraag naar brandstof de afgelopen week gestabiliseerd en wordt er over de linie inmiddels meer geleverd dan er verkocht wordt. Toch is er op veel plekken nog altijd een tekort door leveringsproblemen.

De Petrol Retailers Association (PRA), die de belangen van de tankstations in het VK behartigt, zei gisteren nog dat volgens hun leden 26 procent van de pompen geheel zonder brandstof zit. 27 procent heeft slechts één brandstoftype voorradig. Persbureau Reuters meldt dat alleen al in Londen en het zuiden van Engeland tientallen tankstations noodgedwongen hun deuren gesloten hebben.

Het is voor burgers uit de EU-burgers door de uittreding van de Britten uit de Europese Unie niet langer mogelijk om visumvrij te wonen en werken in het VK. Om de problemen het hoofd te bieden, heeft de Britse regering 10.500 tijdelijke visa uitgegeven voor buitenlandse werknemers, om bijvoorbeeld te gaan werken als vrachtwagenchauffeur. Volgens de Britse Kamer van Koophandel is deze maatregel echter bij lange na niet voldoende.