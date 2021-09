Halsema: ga niet achter coke aan, maar achter het geld en de netwerken

In de strijd tegen drugscriminaliteit moet de focus niet liggen op de opsporing van cocaïne, maar op de geldstromen en de netwerken daarachter. Dat zegt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in Nieuwsuur. Volgens Halsema is er zoveel coke in omloop, dat de inbeslagname van een paar duizend kilo het verschil niet meer maakt voor de straatwaarde van de drug.

"Wij richten ons elke keer heel erg op de kilo's en de kerels. Maar daarachter gaan netwerken schuil waar zware criminelen zitten, die vaak gefaciliteerd worden door een netwerk van accountants, makelaars, tussenpersonen en soms ook advocaten. Die netwerken zijn groot en heel hardnekkig."

Het is volgens Halsema belangrijk om die netwerken in beeld te krijgen. "Anders zetten we elke keer de recherchecapaciteit op een moord, of op het oppakken van een leider, terwijl we de hele organisatie moeten hebben."

Daarvoor moet ook opnieuw naar wetgeving worden gekeken, zegt ze. "De minister van Financiën wil overwegen om trustkantoren te verbieden. Dat is een noodzakelijke stap. We moeten strikter kijken naar mogelijkheden voor witwassen." Trustkantoren bieden financiële diensten aan. Uit onderzoek blijkt dat kantoren in het verleden betrokken waren bij witwassen.

'Een ongelooflijk verdrietige illustratie'

Advocaat Derk Wiersum, misdaadjournalist Peter R. de Vries en de broer van kroongetuige Nabil B.: alle drie werden ze vermoord in Amsterdam. En alle drie waren ze betrokken bij het Marengo-proces, dat gaat over drugscriminaliteit.

De hoofdstad is een centrum voor internationale cocaïnehandel. Deze handel gaat gepaard met excessief geweld en maatschappelijke ontwrichting, zo staat in een rapport van de gemeente Amsterdam van dit voorjaar.

In 2019 en 2020 werden in totaal tien druggerelateerde moorden gepleegd. Bij twee personen ging het om een 'vergismoord'. Vorig jaar zijn 33 panden beschoten. Bij 18 panden is een explosief achtergelaten of tot ontploffing gebracht.

De moord op De Vries in de Amsterdamse binnenstad is volgens Halsema niet zozeer een bewijs dat de situatie uit de hand is gelopen. "Het is meer een ongelooflijk verdrietige illustratie van wat er aan de hand is."

Jongerenaanpak

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma presenteerde gisteren het meerjarenplan 'Grenzen stellen, Perspectief bieden' om drugscriminaliteit in Utrecht tegen te gaan. Met dat plan wil Utrecht onder meer proberen om jongeren die al in de criminaliteit zitten, uit dat milieu trekken.

Bekijk hier het hele gesprek met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema: