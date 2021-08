Kabinet laat verbod op trustkantoren onderzoeken

Er gaat mogelijk zoveel mis in de trustsector, dat uitgezocht moet worden of deze dienstverlening helemaal verboden moet worden in Nederland. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën in een brief aan de Kamer, meldt Het Financieele Dagblad.

De brief is in juli verstuurd, maar tot nu toe was er weinig over bericht, aldus de krant. Hoekstra stuurde de brief, nadat hij onderzoeksbureau SEO onderzoek had laten doen naar illegale trustdienstverlening in Nederland.

Een trustkantoor biedt verschillende financiële diensten aan voor bedrijven. Zo kan het de administratie doen, maar ook een brievenbusfirma voorzien van een kantooradres, en het kan het bedrijf waarvoor het de diensten verleent belastingvoordeel opleveren.

Een kantoor heeft voor het verlenen van deze diensten in Nederland wel een vergunning nodig. Zonder zo'n vergunning handelt het dus illegaal.

Deel van de kantoren werkt illegaal

Sinds begin 2019 zijn de regels voor trustkantoren aangescherpt, en is het toezicht strenger geworden. Sindsdien zijn er steeds minder trustkantoren met een vergunning en zien toezichthouders meer signalen van illegale dienstverlening, wat aanleiding was voor een onderzoek naar de sector, aldus SEO.

Het bureau heeft onder andere een schatting gemaakt van de omvang van de "potentieel illegale trustsector". Conclusie: in de sector werken tussen de ongeveer 210 en 670 ongereguleerde bestuurders, wat er volgens SEO op wijst dat zo'n 31 procent van de trustdienstverleners potentieel illegaal werkt.

Daarbij geeft het bureau nog wel aan dat het percentage in werkelijkheid waarschijnlijk wat lager is, omdat het niet alle legale bestuurders heeft kunnen tellen. Daarnaast werken de kantoren zonder vergunning volgens het bureau voor een kleinere groep bedrijven dan de kantoren met vergunning, en gebeurt daardoor 'slechts' 15 procent van het werk zelf via een bestuurder zonder vergunning.

'Verontrustend'

"Deze schattingen laten zien dat het mogelijke aandeel van de illegaliteit in de trustsector substantieel is", aldus Hoekstra in zijn brief. "Ik vind dat verontrustend en hoogst onwenselijk, omdat deze partijen actief buiten beeld van toezichthouders proberen te blijven, de integriteitsrisico's voor het financieel stelsel daardoor toenemen en er oneerlijke concurrentie is met partijen die wel een vergunning hebben en onder toezicht staan."

De minister haalt ook "problemen uit het verleden" aan. Er waren bijvoorbeeld Nederlandse trustkantoren betrokken bij belastingontwijking, belastingontduiking en witwassen, zoals ook bleek na de onthullingen uit de Panama Papers.

Volgens de minister zijn het onder andere deze slechte ervaringen, maar ook de ervaringen van de toezichthouder en de schattingen uit het SEO-onderzoek, die bij hem de vraag oproepen "of bij trustdienstverlening de integriteit wel voldoende te waarborgen is".

Het biedt voor hem voldoende aanleiding te overwegen om de gehele sector mogelijk te verbieden. "Ik wil deze vraag in breder verband laten onderzoeken en zal daarbij ook de economische voor- en nadelen van het verbieden van deze dienstverlening betrekken." Een eventueel besluit over een verbod, laat hij aan het volgende kabinet.