'In Rotterdam en Amsterdam worden zo'n 40.000 lijntjes per dag gesnoven'

Liquidaties, vergismoorden, ontvoeringen, en beschietingen. Drugsgerelateerd geweld loopt de spuigaten uit, vindt ook de Rotterdamse hoofdcommissaris Fred Westerbeke. Om de uit de hand gelopen drugscriminaliteit te bestrijden wil hij onder meer data-analisten aantrekken van bedrijven om tijdelijk bij de politie te werken. "Wij betalen dan de salariskosten, want de politie-cao is niet voldoende."

Westerbeke zegt tegen Nieuwsuur dat uit recent rioolonderzoek blijkt dat er zowel in Rotterdam als Amsterdam elke dag zo'n 40.000 lijntjes coke worden gesnoven. "De drugshandel is gigantisch. Vorig jaar namen we 43 ton cocaïne in beslag in Rotterdam, daar zijn we nu al overheen. En we hebben afgelopen week 110 mensen aangehouden die drugs uit containers in de haven halen."

Een aantal van die zogenaamde 'uithalers' belden zelf de politie toen ze in een container zaten te wachten om uit een andere container drugs te halen, en de zuurstof opraakte. "We hebben ze net op tijd kunnen redden. Die uithalers krijgen duizenden euro's per kilo. Waarschijnlijk liggen er op dit moment grote hoeveelheden drugs in containers in de haven die eruit gehaald moeten worden."

Nieuwe plannen

De problemen met de drugshandel en het bijkomende geweld zijn niet nieuw, maar zijn de afgelopen jaren wel enorm toegenomen, zegt Westerbeke. "In de afgelopen 25 jaar is nauwelijks geïnvesteerd in de aanpak van criminaliteit. Het laatste kabinet heeft goede stappen gezet met de komst van een multidisciplinair team, maar er is meer nodig dan dat. Anders kijken we over tien jaar terug: we hebben het laten liggen toen."

Westerbeke zegt dat de politie nu simpelweg niet de mensen en de tijd heeft om meer te doen dan de mensen oppakken die "met de handen in de coke zitten". "Er is dus een plan om de opsporing in de breedte te versterken, met financieel specialisten, data-analisten, mensen uit de cyber. We houden de traditionele rechercheurs natuurlijk, maar deze criminaliteit vereist ook andere kennis en mensen."

Maar dat gaat niet zomaar, een goede data-analist kan zomaar het dubbele verdienen van een rechercheur. "We zitten in de politie-cao, maar die salarissen zijn niet voldoende. We moeten dus naar andere manieren van aannemen kijken. We hopen dat mensen die het prachtig vinden bij ons te werken, dat een aantal maanden willen doen. Wij betalen dan de salariskosten aan het bedrijf. Maar dat vraagt wel om een versterking van de financiële middelen."

Meer geld naar de wijken

En dan is er nog een tweede punt, het punt van preventie. "Ook in de wijken moet versterkt worden", zegt Westerbeke. "We hebben natuurlijk de wijkagenten, maar die hebben soms grote wijken. Het gaat ook niet alleen om de politie, maar ook de ondersteuning daaromheen. Bij de gezinnen, in de wijken waar die criminelen mensen werven."

Als je daar wat aan wil doen, is dat volgens Westerbeke een kwestie van de lange adem. "Je moet dat misschien wel twee of drie decennia doen om zo'n problematische wijk weer op niveau te krijgen. Dat gebeurt al wel in bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid, maar dat moet op veel meer plekken. Ik hoop dat het nieuwe kabinet grote stappen wil zetten, want het is heel hard nodig."