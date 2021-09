Aantal dumpingen van drugsafval stijgt fors

Het aantal drugsdumpingen is in de eerste helft van dit jaar met 64 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de politie vandaag in een halfjaarlijks rapport. In Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg is de grootste stijging te zien.

De meeste dumplocaties werden in Limburg ontdekt. Daar werd sinds begin dit jaar op 43 plekken gedumpt drugsafval gevonden. Dat zijn al bijna evenveel Limburgse vondsten als in heel 2020 (49). In het rapport wordt geen verklaring gegeven voor de groei; daarvoor is volgens de politie verder onderzoek nodig. Max Daniel, portefeuillehouder drugs bij de politie, zegt dat een mogelijke verklaring is dat grote drugslabs zich in toenemende mate opsplitsen in meerdere kleinere laboratoria. "Dat leidt tot dumpingen van kleinere hoeveelheden afval, maar elke dumping telt wel gewoon mee."

Ook vandaag werd weer mogelijk drugsafval gevonden. In Eindhoven werd een bestelbus aangetroffen waarin chemische stoffen werden aangetroffen om mogelijk drugs mee te maken. Op- en afritten van de A2 in de buurt van het busje waren tijdelijk afgesloten.

49 productielocaties ontdekt

In de eerste helft van het jaar werden ook 49 productielocaties van synthetische drugs ontdekt. Ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar zijn dat er minder, maar het zijn wel meer locaties dan in de eerste zes maanden van 2018 (42 locaties) en 2019 (44 locaties) werden ontdekt.

De toename van het aantal ontdekte labs kon vorig jaar worden verklaard doordat de politie toegang kreeg tot berichten van cryptocommunicatiediensten zoals Encrochat, waarmee criminelen versleutelde berichten delen. Daniel: "De informatie uit de miljoenen onderschepte berichten zette ons ook de eerste helft van dit jaar op het spoor van drugslabs. Maar omdat - waar mogelijk - vorig jaar direct is ingegrepen, vlakt de enorme stijging af."