Gemeenten worstelen: waar laten we 11.000 statushouders?

Mustafa kan in zo'n container wonen. Hij is blij dat-ie een woning heeft, maar ziet dit niet als structurele oplossing:

'Ik zie mijn toekomst in Castricum niet positief in'

'Ik zie mijn toekomst in Castricum niet positief in'

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ziet de flexwoningen in Castricum als één van de oplossingen. Ze heeft onlangs een brandbrief verstuurd aan gemeentes en provincies over dit probleem en roept iedereen op om met ideeën te komen. "Dat kunnen ook bedrijven zijn die ruimte over hebben of zelfs een oud schip dat omgebouwd kan worden."

De minister erkent dat er een heel ingewikkeld probleem ligt dat alleen maar lastiger is geworden nu het aantal vluchtelingen toeneemt. Daarnaast is de doorstroom naar andere huizen door de krapte op de woningmarkt beperkt en heeft de IND nog niet alle achterstallige casussen weggewerkt.

'Garantie is op stofzuigers'

Voor de gemeente Castricum wordt het een race tegen de klok om de nieuwe, tijdelijke woningen gereed te hebben dit jaar. Wethouder Slettenhaar denkt dat hij kan voldoen aan de eis om voor het eind van dit jaar nog 34 statushouders op te vangen. "De flexwoningen zijn af. Er is alleen nog geen bekleding en er is een issue met elektriciteit, maar ik ga er vanuit dat het lukt." Toch weigert de wethouder garanties te geven. "Garantie is op stofzuigers."

Maar de wethouder zal die garantie wel moeten geven. Want doen ze dat niet, dan komt de provincie in actie, zegt gedeputeerde Loggen. "De gemeente Castricum loopt achter in de taakstelling. Als ze daar niet aan voldoen, zouden we kunnen overgaan tot meer onorthodoxe maatregelen." Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de provincie de statushouders onderbrengt in een hotel. Op kosten van de gemeente.