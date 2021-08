Volle azc's door instroom en woningnood, 'woonruimte vinden is makkelijker gezegd dan gedaan'

Hoewel het aantal Afghaanse vluchtelingen dat naar Nederland komt beperkt is, kunnen zij vooralsnog niet terecht in reguliere asielzoekerscentra. Evacués uit Kabul worden opgevangen in kazernes van Defensie; op het militaire terrein Heumensoord bij Nijmegen worden in allerijl 'opvangpaviljoens' gebouwd.

De volle opvangcentra zijn volgens kabinet, gemeenten en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers een acuut probleem. Over de hele linie neemt de instroom toe, niet alleen vanuit Afghanistan, en het hapert bij de doorstroming.

Want door een gebrek aan woningen lukt het vaak niet om mensen die als vluchteling zijn erkend, zogeheten statushouders, uit de opvang te laten vertrekken. Van de ruim 27.000 mensen in azc's waren er op 1 augustus bijna 11.000 statushouder; dat is zo'n 40 procent. Van die groep hebben 6000 mensen langer dan 14 weken een verblijfsvergunning. Eigenlijk moeten mensen binnen die termijn doorstromen. Bijkomend probleem is volgens het COA dat dat de integratie en participatie van asielzoekers vertraagt.

Het kabinet heeft gemeenten en provincies opgeroepen om snel werk te maken van extra opvangplekken en nieuwe woonlocaties, omdat COA-locaties anders binnen een paar weken helemaal vol zitten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders.