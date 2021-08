Maanden last van corona: patiënten en wetenschappers hebben nog veel vragen

Terwijl de erkenning voor long covid-patiënten groeit, blijft de wetenschap worstelen met het ziektebeeld. Een nieuw onderzoek door onderzoeksinstituut Nivel moet meer duidelijkheid gaan bieden. Al is één ding zeker: het leven van een long covid-patiënt kan uit het niets op zijn kop staan.

Zo ook dat van Tjalco van Rees Vellinga, een radioloog in opleiding. Op de gang van zijn appartement staan twee gloednieuwe supboards. "Ik heb ze oktober vorig jaar gekocht. Mijn vriendin en ik gingen in het weekend graag het water op." Inmiddels, tien maanden later, heeft Van Rees Vellinga nog niet de energie gehad ze te gebruiken.

Na de aankoop kregen zijn vriendin en hij corona. "Maar zij knapte na drie dagen weer helemaal op en een week later was ze weer aan het werk. Bij mij bleven de klachten doorspelen." En dat terwijl het leven van Van Rees Vellinga zo actief was: na een werkdag in het ziekenhuis dook hij de keuken in en ging hij vaak nog even sporten. De afgelopen maanden bracht hij voornamelijk door op zijn bank en in zijn bed.

Serieus probleem

"Druk op de borst, hersenmist, algehele malaise, vermoeidheid." C-support-directeur Annemieke de Groot somt de meest voorkomende klachten nog maar eens op. C-support werd in oktober 2020 in het leven geroepen door het ministerie van Volksgezondheid, om patiënten met langdurige coronaklachten ondersteuning te bieden.

Het besef dat long covid een serieus probleem vormt, is ondertussen wel ingedaald. Demissionair minister Hugo de Jonge noemde de langdurige klachten na een coronabesmetting als een van de belangrijkste redenen om de dansen-met-Janssen-versoepelingen terug te draaien.