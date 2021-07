'De vraag is: wie gaan we nu beschermen? En ten koste van wat?'

In Engeland laten ze vanaf 16 augustus ook de laatste coronamaatregelen los. De zelfisolatieregel geldt dan niet meer. Als de Britse GGD belt, hoef je je niet meer af te zonderen. Wel blijft een PCR-test verplicht. Wie positief is, moet alsnog in isolatie.

We nemen je mee door die plannen van de landen om ons heen. Daarnaast peilden we in samenwerking met Ipsos de mening van Nederlanders over de maatregelen voor de langere termijn. We beginnen bij onze Engelse buren.

In september kan iedereen die gevaccineerd wíl worden, een prik hebben gekregen. De vraag wordt dan: hoe nu verder? "Wie gaan we beschermen, op welke manier en ten koste van wat", vraagt epidemioloog Olaf Dekkers zich af. In dit artikel kijken we naar de landen om ons heen. Daar hebben ze namelijk, in tegenstelling tot Nederland, al wél plannen gemaakt voor de langere termijn.

In Nederland is er geen eenduidig mondkapjesbeleid in publieke ruimtes. Zo is het in het openbaar vervoer verplicht een mondkapje te dragen, maar bij de kapper, fysiotherapeut of in winkels is dat niet zo. Of in Nederland de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer ook wordt losgelaten is niet bekend.

Ook voor alle Fransen vanaf 12 jaar zijn mondmaskers nog altijd verplicht voor trein- en busstations, luchthavens, scholen, gebedshuizen tijdens ceremoniële uren, winkelcentra en bushokjes. Buiten is een mondkapje niet meer nodig, tenzij het druk is in de winkelstraten.

In Duitsland verschillen de coronaregels per deelstaat, maar is het dragen van een chirurgisch masker of FFP2-masker verplicht in openbare ruimtes, ook voor gevaccineerden.

Hoe zit het met de mondkapjes in andere landen? Het Amerikaanse RIVM, het CDC, heeft besloten om de mondkapjesplicht voorlopig alleen in te voeren in publieke ruimtes op plekken waar de besmettingsgraad hoog is. Mensen met een zwakkere gezondheid en ouderen krijgen het advies mondkapjes altijd te dragen in de publieke ruimte, ongeacht de besmettingsgraad.

Hoe ziet het schooljaar er straks uit?

Het Nederlandse kabinet weet nog niet hoe volgend schooljaar eruit ziet. Of er bijvoorbeeld speciale regels gelden voor universiteiten en hoe de basisscholen straks hun lessen moeten inrichten, is nog onduidelijk. Anders is dat in Frankrijk, waar de regering al een volledige scholenstrategie heeft gemaakt. Afhankelijk van de besmettingsgraad in de regio krijgen scholen een van de vier niveaus toegewezen (groen, geel, oranje of rood). Elk niveau heeft z'n eigen - meer of minder strenge - pakket aan maatregelen.

Ook in de Verenigde Staten weten leerlingen, docenten én ouders al waar ze aan toe zijn het komende schooljaar. Zo moet op basis- en kleuterscholen iedereen een mondkapje dragen, ongeacht de vaccinatiestatus. Universiteiten kunnen wat het CDC betreft weer volledig open - mits alle studenten, docenten en medewerkers vóór het begin van het semester gevaccineerd zijn. Anderhalve meter afstand of mondmaskers zijn dan niet meer nodig. Als niet iedereen gevaccineerd is, wordt testen, ventileren, mondkapjes en afstand houden wel geadviseerd.

Datzelfde advies geldt voor scholen in Duitsland. Daar moeten studenten en docenten zich twee keer per week laten testen als er face-to-face lessen plaatsvinden. Bovendien wordt geadviseerd dat het dragen van mondkapjes in scholen door zowel leerlingen als docenten de verspreiding van het virus vermindert.