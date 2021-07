Burgemeester verwijt Verknipt-organisatie niks, maar 'hiaten in testsysteem'

Zo'n duizend deelnemers van het tweedaagse muziekfestival Verknipt in Utrecht raakten er begin deze maand besmet met corona. Burgemeester Sharon Dijksma verwijt de feestorganisatie niks. "We hadden met de organisatie extra afspraken gemaakt om de veiligheid en de gezondheid van mensen te borgen", zegt ze in Nieuwsuur.

Hoe het festival een coronabrandhaard kon worden "moeten we natuurlijk zien te achterhalen". Verdachte nummer één is volgens Dijksma het Testen voor Toegang-systeem. "We kunnen nu al vaststellen dat het behoorlijk wat hiaten kent en niet waterdicht was."

"Ik heb er met mijn directeur publieke gezondheid over gesproken, en als er te veel tijd zit tussen het moment waarop mensen mogen testen en ze feitelijk toegang krijgen, dan heb je heel veel kans om alsnog in de tussentijd besmet te raken."

Op de geldigheidsduur van een negatieve testuitslag als toegangsbewijs kwam al kritiek. Het kabinet hield veertig uur aan, experts adviseerden maximaal 24 uur. Vanwege de recente uitbraken is het sinds dinsdag alsnog 24 uur.

'Festival leek verantwoord'

Het Outbreak Magement Team adviseerde al veel eerder om de tijd tussen de test en het evenement zo klein mogelijk te houden. Toch neemt Dijksma het het kabinet niet kwalijk voor veertig uur te hebben gekozen en groen licht te hebben gegeven voor het organiseren van evenementen. "Op dat moment leek het verantwoord. Er waren eigenlijk nauwelijks besmettingen, de hele week voorafgaand ook niet."

"We zitten met verschillende burgemeesters, daar ben ik ook onderdeel van, in het Veiligheidsberaad. We zijn allemaal verantwoordelijk. Ik vind dat je vanuit 'samen uit, samen thuis' moet redeneren. Dit is een inschattingsfout geweest met behoorlijke consequenties."

Dijksma was op 3 juli ook op het festival: