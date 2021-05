Felle kritiek op Menno Snel om nieuwe functie bij olie- en gasindustrie

Oud-staatssecretaris Menno Snel krijgt van klimaatactivisten felle kritiek vanwege zijn nieuwe baan. Hij wordt voorzitter van Nogepa, de branchevereniging van de olie- en gasindustrie in Nederland. Dat is volgens actiegroep Fossielvrij NL "onverenigbaar" met zijn baan bij pensioenfonds ABP.

Het grootste pensioenfonds van Nederland zegt steeds duurzamer te willen beleggen. Maar Fossielvrij NL vindt dat dat nog veel te weinig gebeurt en constateert dat er nog steeds miljarden euro's worden gestoken in de fossiele industrie. En dat gebeurt met het pensioengeld van leraren en ambtenaren.

Snel heeft dus een nieuwe baan in de olie- en gasindustrie, zo werd vanavond bekend, maar blijft daarnaast voorzitter van de bestuurscommissie beleggingsbeleid bij het ABP. "Hij zal voor het olie- en gasbelang kiezen in plaats van voor duurzaamheid", vreest Hiske Arts van Fossielvrij NL. "Deze banen zijn niet te combineren."

De actiegroep vindt dat de ABP met investeringen in de fossiele industrie "de klimaatcrisis financiert". Doordat Snel nu zelf ook een belang heeft in de olie- en gasindustrie, denkt de actiegroep dat dit minder snel gaat veranderen.

Het ABP zegt in een reactie dat alle bestuursleden in deeltijd werken en er dus een baan naast hebben. Als iemand een nieuwe functie ernaast gaat doen, toetst het ABP 'op een heel aantal criteria' of dat samen kan gaan met de baan met pensioenfonds, aldus een woordvoerder. "In dit geval hebben we positief besloten." Maar op welke criteria er dan precies getoetst wordt, zegt het ABP niet.

Menno Snel is om een reactie gevraagd maar die heeft nog niet gereageerd. Snel was van 2017 tot eind 2019 namens D66 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte III en stapte op vanwege de toeslagenaffaire.