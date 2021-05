Hoe ze in Groningen in de ban raakten van vriendjespolitiek door de komst van Google

Grondprijzen

Als GSP boer Wiertsema voor het eerst benadert om zijn grond te kopen, zegt het havenschap niet alleen dat er haast bij is, maar ook dat het de grond desnoods via onteigening zal kopen. GSP ontkent nu dat het ooit met onteigening gedreigd heeft, maar het is ook wat andere betrokkenen Nieuwsuur laten weten. Bovendien staat het zwart op wit. Niet alleen in de notulen die Wiertsema's makelaar maakte ten tijde van de onderhandelingen, maar ook in meerdere notariële akten waarin GSP grond van boeren koopt voor 16,91 euro per vierkante meter. In die akten staat dat de grondprijs tot stand is gekomen "ter voorkoming van onteigening", zoals bijvoorbeeld in de akte van GSP met Bakker Bierum.

Dat GSP nu ontkent dat ze ooit met onteigening gedreigd hebben, is te verklaren uit het feit dat het bluf was en zelfs ongeoorloofde bluf. GSP is namelijk helemaal nooit bevoegd geweest om te onteigenen. Dat erkent het inmiddels zelf ook. Een verklaring waarom het dan toch in de notariële akte staat, geeft GSP niet.

De grondprijs waarvoor de grond "ter voorkoming van onteigening" van alle eigenaren werd aangekocht, is gebaseerd op dit taxatierapport. Daarin staat dat de 'marktwaarde' van de grond 16,91 euro per vierkante meter bedraagt, exact het bedrag dat alle grondeigenaren uiteindelijk kregen.

Maar, zo blijkt uit WOB-verzoeken van Nieuwsuur, er is nóg een taxatierapport. Dat rapport gaat over dezelfde grond en is op de dezelfde dag door dezelfde taxateurs opgesteld. Alleen hier is de "marktwaarde" volgens de taxateurs een stuk hoger: het varieert namelijk tussen 26 en 76 euro per vierkante meter. De 48 euro per vierkante meter die Google uiteindelijk voor de grond betaalt, drie keer zoveel als de verkopende boeren krijgen, valt in die range.

Het prijsverschil tussen 16,91 en 48 euro voor grond die binnen enkele weken van de boeren via GSP naar Google wordt doorgeleverd, is volgens GSP verklaarbaar, maar een specificatie van de kosten die gemaakt zouden zijn, weigeren ze te geven. GSP heeft inmiddels in de rechtszaal erkend dat winst een belangrijke verklaring is, maar hoeveel winst GSP precies gemaakt heeft op de grond die ze "ter voorkoming van onteigening" kochten, weigeren ze te zeggen.