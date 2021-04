Trainen voor 'code zwart': 'Voor het eerst bang voor dit scenario'

Terwijl de meeste Nederlanders blij zijn met hun eerste terrasbezoek en weer zonder afspraak kunnen winkelen, is de situatie in de ziekenhuizen nog allerminst ontspannen. En al is de capaciteit aan IC-bedden inmiddels al anderhalf keer meer, de druk is hoger dan in de eerste golf, omdat een deel van de reguliere zorg nu wel doorgaat en toen niet.

En dus is er achter de schermen druk gewerkt aan het draaiboek voor de situatie die iedereen wil vermijden: 'code zwart'. Dit sombere scenario - dat in de ziekenhuizen Fase 3 wordt genoemd - treedt pas in werking als zo'n tachtig procent van de IC-capaciteit in Nederland is benut en artsen moeten beslissen welke patiënt wel en welke patiënt geen IC-bed krijgt.

Als het zover is, kondigt minister Hugo de Jonge deze fase aan. Alle ziekenhuizen moeten dan dezelfde beslissingen nemen op grond van dezelfde criteria.

Vandaag krijgen artsen en verpleegkundigen van het Rotterdamse Erasmus MC via een webinar uitleg over de criteria en de keuzes. "Ik ben voor het eerst bang dat we te weinig bedden gaan hebben", zegt Antoine van Kempen, verantwoordelijk voor de logistiek in het ziekenhuis: