Wat betekent het onderzoeksrapport voor adoptiezaken?

Veel geadopteerden zijn al jaren op zoek naar hun biologische familie en lopen hierbij tegen allerlei misstanden en schimmige adoptiepraktijken aan. Vaak is daarom niet meer te achterhalen wat de echte reden van hun adoptie is geweest en of die legaal is verlopen. Voor Chamila Seppenwoolde van United Adoptees International zijn de conclusies niet nieuw: "We stellen al jaren misstanden aan de kaak." Ze vindt dat de tijdelijke stop op adopties een definitieve moet zijn. "Want excuses betekent dat je niet alleen sorry zegt, maar ook dat je het niet meer zal doen."

"Er zijn veel misstanden geweest in het verleden, maar het systeem van adopties is nog steeds fraudegevoelig en misstanden komen tot de dag van vandaag voor", aldus commissievoorzitter Tjibbe Joustra. De regering heeft voorlopig alle adopties stopgezet .

Het is niet de eerste keer dat er een kritisch rapport verschijnt over adopties. In 2016 kwam ook de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming tot de conclusie dat er beter gestopt kan worden met internationale adopties. Ook in de media is veelvuldig aandacht besteed aan schimmige adoptiepraktijken. Al in 2007 maakte Netwerk een reportage over gestolen kinderen uit India. Zembla maakte verschillende uitzendingen over adoptiebedrog en Nieuwsuur besteedde een aantal keer aandacht aan schimmige adopties . Sinds eind jaren 60 zijn er ongeveer 40.000 kinderen naar Nederland gekomen. In 2019 waren dat er nog 145, voornamelijk uit Hongarije en China.

Advocate Lisa Marie Komp voert twee procedures tegen de Staat namens geadopteerden uit Sri Lanka en Brazilië. Een van de eerste gevolgen van het rapport is dat er vanuit de Staat geen beroep meer zal worden gedaan op verjaring. "In alle zaken die ik tot nu toe heb gevoerd wordt altijd meteen verjaring gebruikt. De Staat was niet bereid in gesprek te gaan en liet het aankomen op een procedure waarin dus niet eens naar de inhoud werd gekeken. Daarom vind ik het zeer opmerkelijk en positief dat dat argument nu niet meer zal worden opgevoerd." De verjaringstermijn (20 jaar) betekent vaak dat een zaak niet inhoudelijk wordt behandeld omdat de adoptie meer dan 20 jaar geleden plaatsvond.

Komp denkt met dit rapport in de hand steviger te zullen staan in de twee rechtszaken die ze heeft lopen. "Dit is een bevestiging van onze conclusies dat het niet deugt. Op basis van de informatie die er ligt moet je concluderen: de misstanden waren er en ze waren ernstig. En de overheid wist ervan. In het beste geval hebben ze niks gedaan, waar dat wel had gemoeten, in het ergste geval hebben ze meegewerkt."

Regeling voor schadevergoeding

De advocate vindt dat het uitkomen van het rapport ook oproept tot reflectie op hoe de Staat zich tot nu toe heeft opgesteld. "We moeten ons afvragen, willen we allemaal afzonderlijke procedures over adopties? Ik denk dat de Staat nu haar conclusies moet trekken, in gesprek moet met mensen die schade hebben geleden en een regeling moet treffen voor schadevergoeding zonder juridische procedures."