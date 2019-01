Schimmige adoptie uit Sri Lanka: 'Ministerie moet ervan hebben geweten'

Hoewel ze dus de hoop heeft opgegeven om haar familie te vinden, is Dilani vastbesloten om deze rechtszaak te starten. "Ik ontdekte dat er heel veel is gepubliceerd in de jaren 70 en 80 over gesjoemel met adopties uit Sri Lanka. Al in 1983 vertelde in het tv-programma Tros Aktua een oud-medewerker van een adoptieorganisatie dat er veel geld werd verdiend aan de adopties."

Nu blijkt ook dat de Raad voor de Kinderbescherming die onderzoek moest doen voor Nederlandse stellen die kinderen adopteerden, al in 1987 het ministerie heeft gevraagd om dubieuze praktijken in Sri Lanka te onderzoeken. De Raad schrijft in een brief: 'verdachte afstandssituaties, twijfelachtige bemiddeling en ondoordachte matching zijn zaken waar het belang van het buitenlandse pleegkind allerminst mee gediend is'.

Ook wijst de Raad specifiek op de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat bij adopties. Via de vaste Kamercommissie Justitie belandt de brief bij het ministerie. De staatssecretaris schrijft in een reactie dat er wetgeving aan komt waarbij strengere regels zullen worden gesteld. Die nieuwe wet treedt in 1989 in werking, maar voorkomt de schimmige adoptie van Dilani in 1992 niet.