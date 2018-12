'Nederlandse Staat was betrokken bij illegale adopties'

Een oogje dichtgeknepen

Een onafhankelijke commissie gaat de gang van zaken rond de adopties en de rol van de overheid daarbij onderzoeken. Duidelijk moet worden of Nederlandse ambtenaren actief hebben meegewerkt of dat ze alleen een oogje hebben dichtgeknepen. En als ze betrokken waren, of dat structureel of incidenteel was.

Het verbaast Noordoven dat het onderzoek nu pas op gang komt. Volgens hem waren Nederlandse autoriteiten al heel lang op de hoogte. "Het was heel opmerkelijk voor mij, heel bizar, om steeds weer te merken dat mensen die betrokken bij de illegale adoptie waren veel meer wisten van de zaak dan ikzelf. Maar door achiefonderzoek en persoonlijke interviews met betrokken ben ik er beetje bij beetje achtergekomen dat er een grote verantwoordelijkheiod was van de Nederlandse staat. Niet alleen toezichthoudend, maar ook dat ze betrokken waren bij deze illegale adopties. Daarvoor heb ik ze dan ook aansprakelijk gesteld."

Het nieuwe onderzoek richt zich in eerste instantie op adopties uit Brazilië tussen 1967 en 1998. Maar ook adopties uit landen als Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh worden bekeken. Ook daarbij zijn aanwijzingen over misstanden. Nieuwsuur besteedde eerder aandacht aan de adopties uit Bangladesh waarbij veel is misgegaan.

De verwachting is dat de commissie komend voorjaar aan het werk gaat en zeker een jaar nodig heeft.