De uitzending van 30 januari

De gote vraag: gaan de scholen weer open? Het staat hoog bovenaan het wensenlijstje van het kabinet: de scholen weer open. Morgen geeft RIVM-directeur Jaap van Dissel een advies aan het kabinet over de basisscholen. Die moet dinsdag de knoop doorhakken. Demissionair minister van Financiën en CDA-leider Wopke Hoekstra sprak zich gister al duidelijk uit. Hij zei dat de kans "zeer groot" is dat de basisscholen opengaan. Hoe doen andere landen dat: we bekijken de situatie in Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, België en Duitsland.

Het verhaal van 'Shuggie Bain' Het boek Shuggie Bain van de Schotse debutant Douglas Stuart won de Booker Prize van 2020, Groot-Brittannië's meest prestigieuze boekenprijs. Na eerst 32 keer te zijn afgewezen door een uitgever. Het gaat over de jonge Shuggie die opgroeit in het Schotse Glasgow van de jaren 80 als Margareth Thatcher de fabrieken en mijnen sluit. Een verhaal over armoede, een aan alcohol verslaafde moeder en de worsteling met zijn geaardheid. Allemaal gebaseerd op Stuarts eigen jeugd in Glasgow. We spreken de schrijver in zijn huidige woonplaats New York.