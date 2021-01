'Avondklok is bijna een boerenwijsheid: het vermindert contacten'

Komt er een avondklok en heeft die zin? Het heeft er alle schijn van dat het kabinet de avondklok morgenmiddag zal aankondigen. Vanavond zijn de burgemeesters bijgepraat in het Veiligheidsberaad. Zij vroegen om extra argumentatie van het Outbreak Management Team (OMT) en lijken overtuigd.

Olaf Dekkers, epidemioloog en hoogleraar interne geneeskunde van het LUMC: "Het is bijna een soort boerenwijsheid om te zeggen: alles waarmee je contacten vermindert, zal invloed hebben op het aantal infecties." Hij begrijpt dat het moeilijk nieuws is voor mensen. "We zien dat de cijfers dalen, dat is met veel offers gegaan. Nu is het alsof de leraar zegt: je krijgt een 7, maar het is toch een onvoldoende. Dat is de lastige psychologie. Daarom moet het goed worden uitgelegd."

Volgens het OMT blijkt dat het reproductiegetal van het 'oude' coronavirus begin dit jaar net onder de waarde van 1 was, wat betekent dat de epidemie langzaam maar zeker uitdooft. Maar het reproductiegetal van de Britse coronamutatie ligt 30 procent hoger en boven de 1, waardoor die variant zich wel verder verspreidt.

Effect avondklok

De schatting is dat het op dit moment in Nederland bij zo'n 10 procent van de nieuwe besmettingen om de Britse variant gaat, een verdubbeling ten opzichte van vorige week. Er zijn dus, concludeert het OMT, twee virusvarianten in Nederland op dit moment die zich met twee snelheden verspreiden.

Als de Britse variant de overhand neemt, dreigt het aantal infecties, ziekenhuisopnames en IC-opnames in maart weer te stijgen met een derde golf als gevolg. "Als je de huidige maatregelen instand houdt, zal de Britse variant toenemen", zegt Dekkers. "Dan kan je wachten tot maart en dan heb je én een zorgprobleem én moet je hardere maatregelen nemen. Nu kun je het vastlopen van de zorg nog voorkomen."

Experts zeggen dat het effect van een avondklok heel moeilijk te berekenen is, aangezien er al een hele reeks andere strenge maatregelen is genomen. Dekkers: "Ik hoop dat de regering uitlegt dat het niet om een avondklok gaat, maar om het feit dat mensen minder contact met elkaar hebben. Als het betekent dat we bingo-avonden verplaatsen naar woensdagmiddag, heeft het geen zin. Je moet heel duidelijk communiceren hierover."

Noodwet

In Engeland gaan de cijfers naar beneden, zonder avondklok. Door de nieuwe variant was er de afgelopen weken helemaal geen bezoek aan andere huishoudens meer toegestaan. Sommige Britten, zoals alleenstaanden, mogen wel een 'bubbel' vormen met één ander huishouden. Dekkers: "Alle maatregelen hebben hetzelfde doel: minder contacten. Vergelijken van maatregelen is extreem lastig. Je hebt maatregel, gedrag, handhaving. Het verschilt gewoon enorm tussen landen."

Om de avondklok in te voeren maakt het kabinet overigens gebruik van een niet eerder gebruikte noodtoestandwet, maar het zal daarvoor niet de noodtoestand uitroepen.