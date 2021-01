Dit is waarom we de Britse variant van het coronavirus moeten vrezen

Inmiddels is meer bekend over de Britse variant. Vier vragen:

1. Is de verspreiding van de Britse variant te stoppen?

Volgens het RIVM ligt het R-getal in het Verenigd Koninkrijk nu op 0,6 terwijl de Britse variant allesoverheersend is. De verspreiding kan dus sterk teruggedrongen worden, maar dat is niet vanzelf gegaan. In Londen bijvoorbeeld is een verbod afgekondigd op contact met mensen uit andere huishoudens. Bovendien waren er dagenlang behoorlijk angstaanjagende beelden te zien van overvolle ziekenhuizen en lange rijen wachtende ambulances. Dat heeft mogelijk invloed gehad op de mate waarin mensen de coronamaatregelen respecteren. Nederland heeft als voordeel dat hier al enige een lockdown is. In het Verenigd Koninkrijk waren de maatregelen juist net versoepeld toen de Britse variant opspeelde.

2. Hoeveel mensen in Nederland zijn besmet met de Britse variant?

Van alle coronabesmettingen zou nu naar schatting tien procent de Britse variant zijn, ongeveer een verdubbeling ten opzichte van vorige week. Dat zou nu neerkomen op een kleine 3900 besmettingen met de Britse variant. Het RIVM heeft tussen 1 oktober 2020 en afgelopen vrijdag 107 besmettingen met deze variant aangetoond. Dat gebeurde bij nader onderzoek van 1835 positieve monsters.

Een groot deel van de mensen die besmet zijn met de Britse variant, zijn gelieerd aan de school in Bergschenhoek waar de variant in december voor het eerst opdook. Van de 750 onderzochte ouders, kinderen en leerkrachten bleken 75 besmet, iets minder dan de helft met de Britse variant.

Ook in woonzorgcentrum 't Suyderhuys is de Britse variant vastgesteld. GGD Fryslân gaat ervan uit dat 49 bewoners en 63 medewerkers ermee besmet zijn. Het RIVM moet dat nog bevestigen. Verder zijn enkele besmettingen vastgesteld bij zorginstellingen in Amstelveen, Ermelo en Goes Ook in Twente dook de Britse variant op.

3. Hoe komt het dat deze variant sneller rondgaat?

Onderzoekers nemen aan dat iemand die besmet is het virus sneller overbrengt en dat anderen het sneller oppikken. "Het zou kunnen dat het virus stabieler is, langer op oppervlakten blijft zitten en makkelijker de cellen binnengaat, dus dat er minder virusdeeltjes nodig zijn", zegt Chantal Reusken van het RIVM.

"Studies tonen aan dat mensen die geïnfecteerd zijn met deze variant vermoedelijk veel meer virus in hun keel hebben, waarschijnlijk iets van zeventig keer meer", legde viroloog Mariet Feltkamp (LUMC) eerder uit. Maar het kan ook aan de ontvanger liggen. "Het is misschien zo dat je van deze variant minder virus nodig hebt om besmet te raken. Dat heeft ermee te maken dat de Britse variant zich beter lijkt te binden aan de receptor, waardoor hij bijvoorbeeld al bij korter contact de cellen in gaat."

4. Werken de vaccins ook voor deze variant?

"Dat is onderzocht en je bent, wanneer je gevaccineerd bent, ook beschermd tegen deze variant", zei Feltkamp eerder. "De vraag is wel of de huidige vaccins goed werken tegen andere nieuwe varianten, zoals die uit Zuid-Afrika. Daar zitten wat andere subtiele mutaties in." Tegen de Zuid-Afrikaanse variant lijken vaccins iets minder goed te beschermen, voegt ze toe. "Maar nog steeds wel tot een acceptabel niveau".