Beschermende FFP2-maskers nog steeds in dozen, CNV wil dwingend voorschrift RIVM

In Duitsland werkt zorgpersoneel met de hoog beschermende FFP2-maskers, maar in Nederland zitten ze nog in dozen. Volgens het RIVM is een chirurgisch masker voor medewerkers in verpleeghuizen die covid-patiënten behandelen voldoende.

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg en Welzijn overlegt met de overheid over de mondkapjes. "Wij vragen het RIVM om snel een dwingend voorschrift af te geven voor FFP2-maskers, die beter zijn dan chirurgische maskers. Werkgevers zouden ze kunnen geven aan personeel - dat vragen we ook - maar werkgevers hebben de neiging om hun beleid af te stemmen op het RIVM. Vandaar dat we ons nu richten op het RIVM."

Terughoudendheid

Over de inzet van FFP2-maskers is het advies van het RIVM zeer terughoudend. Alleen voor handelingen met een hoog risico in ziekenhuizen, waarbij het bekend is dat er grote hoeveelheden aerosolen ontstaan, worden de maskers voorgeschreven.

In eerste instantie was er terughoudendheid met een goede reden: het type masker was heel schaars. Inmiddels zijn de maskers echter weer volop verkrijgbaar. Dat schrijft het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money, vandaag.