Rutte vindt dat kabinet, ondanks toeslagenaffaire, kan aanblijven

Het is nog maar de vraag of Rutte zijn zin krijgt, want binnen de coalitie wordt er verschillend over gedacht. Het uitblijven van politieke consequenties is voor een deel van de bewindspersonen moeilijk voorstelbaar. Politiek-verslaggever Nynke de Zoeten: "De vraag is ook of het hele kabinet moet opstappen, of bijvoorbeeld slechts één bewindspersoon. Maar dan is de vraag tegelijkertijd: wie dan? In alle afwegingen speelt ook nog de crisis een grote rol."

Premier Mark Rutte vindt niet dat zijn kabinet moet aftreden vanwege de toeslagenaffaire. Opstappen is voor Rutte geen logische optie, dan had het kabinet dat eerder moeten doen, zeggen bronnen rond de VVD.

Kern van de toeslagenaffaire is dat veel mensen ten onrechte van fraude zijn beschuldigd en daarom grote bedragen aan de Belastingdienst moesten terugbetalen. De parlementaire ondervragingscommissie die het onderzocht, constateerde dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Rechters, ambtenaren, de Tweede Kamer en ministers kregen er in een snoeihard rapport flink van langs.

Eventuele steun voor een motie van wantrouwen is nog zeer onzeker. De Zoeten: "De coalitiepartijen kijken ook naar de oppositie, neem bijvoorbeeld de PvdA. Lodewijk Asscher heeft excuses aangeboden voor zijn rol in de affaire. Maar durft hij het ook aan om een motie van wantrouwen te steunen? En als uiteindelijk de voltallige oppositie het kabinet afvalt, blijft er wel een zeer wankele basis over."

Het kabinet komt dinsdag en vrijdag nog een keer samen in de voltallige minsterraad. Dat moet vrijdag leiden tot een gezamenlijke stevige reactie. De ambitie is een kort en helder politiek statement. Over de tekst wordt in de twee bijeenkomsten nog gesteggeld.

De Zoeten: "Eigenlijk zegt Rutte met zijn strategie: de VVD wil doorregeren en het oplossen. Als anderen willen breken, moeten zij dat actief doen. En vóór vrijdag. Maar de vraag is of de coalitiepartners wel door deze hoepel van Rutte willen springen. Of wil en durft iemand in de coalitie de boel op het spits te drijven."