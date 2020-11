Vaccinaties komen nu heel dichtbij, de Britten en Amerikanen maken zich op

Maandag over een week kan het al zo ver zijn: dan kunnen in Groot-Brittannië mogelijk de eerste mensen gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Het gaat in eerste instantie om zorgmedewerkers. Britse ziekenhuizen is gevraagd om zich klaar te maken om die operatie in gang te zetten. Ziekenhuisbestuurder Marcel Levi, die in Londen leiding geeft aan zeven ziekenhuizen, is nauw betrokken bij de voorbereidingen. Hij noemt het "licht aan het eind van de tunnel". "We werken met grote teams. Die mensen hebben ook veel andere dingen te doen met alle coronapatiënten in het ziekenhuis, maar toch heeft dit vaccinatienieuws een nieuwe golf van energie gebracht. We hebben heel veel zin om dit zo snel mogelijk te gaan te doen." Goedkeuring De fabrieken van Pfizer draaien al maanden overuren. Miljoenen vaccins worden geproduceerd zodat de farmaceut de vaccins meteen kan leveren zodra landen hun eigen finale wetenschappelijke goedkeuring hebben gegeven. "Omdat het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de brexit niet langer onder EU-wetgeving valt, gaan de Britten nu zelf over die goedkeuring. Die komt van de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) en lijkt er over enkele dagen al te zijn", zegt correspondent Tim de Wit.

Dat is sneller dan in Europa, waar het wachten nog is op goedkeuring van het vaccin door de EMA, het geneesmiddelenbureau van de EU. De Europese Commissie heeft - ook namens Nederland - miljoenen Pfizervaccins besteld. Voor Nederland zijn dat er 7,8 miljoen. Omdat iedereen daar twee keer mee moet worden gevaccineerd, is dat goed voor een kleine vier miljoen mensen. Het is onduidelijk wanneer het vaccin voor Europa wordt goedgekeurd. Hoewel Duitsland wel alles op alles zet om midden december te kunnen beginnen met vaccinaties en zelfs al massapriklocaties heeft aangewezen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt in een reactie dat ook Nederland op kote termijn kan beginnen met vaccineren zodra de vaccins zijn goedgekeurd. De verwachting van het ministerie is nog steeds dat dat begin volgend jaar zal zijn. "Maar als de goedkeuring eerder komt, dan zijn we er ook klaar voor", aldus het ministerie. Logistiek In het Verenigd Koninkrijk zijn de vaccins eerst beschikbaar voor alle zorgmedewerkers. De Wit: "En die keuze leidt nu al tot discussie hier omdat kwetsbare bewoners van verpleegtehuizen en 80-plussers pas later aan de beurt komen." Volgens Levi komt dat omdat het vaccineren een enorme klus is. "Het is logistiek enorm ingewikkeld. We moeten ziekenhuismedewerkers en zorgmedewerkers vaccineren, maar dat doen we vaker. Maar daarna ook mensen in verzorgingshuizen. Daar hebben hebben we hulp bij nodig, ook voor de grote groep die thuiszit." Volgens de arts is de logistiek in Nederland beter geregeld. "Nederland heeft een aantal sterke troeven. De huisartsenzorg en de GGD. Dus ik denk dat Nederland het vaccineren goed zal doen."