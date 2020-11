Roep om recept coronavaccin te delen, maar Pfizer is er niet happig op

Volgens 't Hoen zijn farmaceuten "traditioneel terughoudend in het delen van hun kroonjuwelen". Octrooien worden gezien als beloning voor het risico dat farmaceuten nemen bij de ontwikkeling ervan. Talloze vaccins bereiken nooit de markt omdat ze niet blijken te werken of niet rendabel zijn.

Gezondheidseconoom Xander Koolman van de VU zei daarom eerder in Met het oog op morgen dat hij wel begrijpt dat fabrikanten hun geheimen niet prijsgeven: "Farmaceuten hebben veel geïnvesteerd. Dat noemen we at risk-investeringen, waarmee ze ook verlies kunnen lijden, en de meeste zullen dat ook doen."

Rendabele investering

Je moet niet alleen naar de ontwikkelingskosten van één farmaceut kijken, maar naar die van alle farmaceuten, vindt Koolman: "Stel dat je tien bedrijven hebt die allemaal 1 miljard investeren en één bedrijf wint de vaccinrace. Die geven we dan 2 miljard: 1 miljard om de kosten te dekken en 1 miljard winst. Nou, dan zijn we toch allemaal blij. Maar investeerders zeggen: we hebben 10 miljard geïnvesteerd, we krijgen 2 miljard terug. Dat is helemaal geen rendabele investering."

Door de octrooirechten af te nemen, schep je een gevaarlijk precedent, denkt Koolman daarom. Zullen ze bij een volgende pandemie dan wel opnieuw zoveel geld in vaccinontwikkeling steken?

In Duitsland is de voorbereiding op het grootschalig inenten van de bevolking al in volle gang: