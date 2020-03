Roche deelt recept van vloeistof voor coronatests alsnog

Na twee dagen ophef heeft farmaceut Roche alsnog besloten om de receptuur te delen van een vloeistof die nodig is voor coronatesten. De Nederlandse overheid had daar formeel om gevraagd en ook gedreigd om eventueel dwang te hanteren.

"Roche begrijpt de enorme vraag naar covid-19-tests in Nederland en wil alles doen wat in haar vermogen ligt om patiënten en zorgverleners te ondersteunen", schrijft het bedrijf in een korte verklaring. Het hoofdkantoor van het bedrijf in Zwitserland is nauw betrokken geweest bij de zaak.

"Op dit moment is er geen tekort aan de lysisbufferoplossing van Roche", schrijft het bedrijf in zijn verklaring. "Er is ook geen patentbescherming op de lysisbuffer zelf. Roche zal in nauwe samenwerking met de overheid zoeken naar partijen die in staat zijn om deze buffer veilig en betrouwbaar te kunnen produceren. Daarmee kan een stap worden gezet om de testcapaciteit te vergroten."

Zelf maken blijft lastig

Ook nu het bedrijf de receptuur voor de buffervloeistof aan de Nederlandse overheid geeft, zijn de problemen nog niet opgelost.

Verschillende experts waarmee de NOS heeft gesproken zeggen weliswaar dat het maken van de buffer niet zo ingewikkeld is, zeker met de precieze receptuur. Maar daarna moet elke keer dat een hoeveelheid vloeistof wordt geproduceerd uitvoerig getest worden of die niet vervuild is en dezelfde werkzaamheid heeft als het product van Roche. Dat is tamelijk tijdrovend werk en vraagt ook inzet van mensen en materialen die eigenlijk elders nodig zijn.