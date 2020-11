'Droomscenario' van vaccin voor kerst steeds waarschijnlijker, zegt producent

De kans dat er voor kerst een coronavaccin beschikbaar is, wordt steeds waarschijnlijker. Dat zegt Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland, in een gesprek met Nieuwsuur. De inzet van extra producenten heeft volgens Kaptein geen zin. Ook zijn de vriezers om het vaccin op -70 graden te houden niet perse nodig.

"Het was een ambitie van Pfizer om het voor de kerst voor elkaar te krijgen. Dat was een ambitie. Een droomscenario. Dat meest optimale, minder waarschijnlijke scenario, dat begint steeds waarschijnlijker te worden. Dat is heel erg goed nieuws", zegt Kaptein.

Volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, worden coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna mogelijk in de tweede helft van december voorwaardelijk toegelaten in de EU.

Uiteindelijk bepaalt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA of het vaccin wordt geautoriseerd. Zij bepalen of het voldoende effectief, voldoende veilig is.

Het kabinet maakte vandaag bekend dat 60-plussers, kwetsbare groepen en zorgmedewerkers als eersten het coronavaccin moeten krijgen. Zo'n 3,5 miljoen Nederlanders kunnen zich in het eerste kwartaal van 2021 laten vaccineren, maakte minister De Jonge van Volksgezondheid bekend.

Licentie

Pfizer geeft het octrooi op zijn vaccin niet vrij, hoewel de vraag naar het vaccin in het begin waarschijnlijk groter zal zijn dan er beschikbaar is. Experts vinden dat Pfizer een licentie zou moeten afgeven om de productie te kunnen verhogen.

Volgens Kaptein is Pfizer bereid om een licentie te geven aan een 'betrouwbare derde partij', maar is het de vraag of dat wel zin heeft. De vier producenten die in aanmerking komen, zijn zelf druk met het ontwikkelen van een vaccin. "Zelfs als we verplicht worden, is het de vraag of je daarmee de zaken versnelt."

Het praktische punt dat het vaccin bij een temperatuur van -70 graden moet worden bewaard, is volgens Kaptein een minder groot probleem dan wordt gedacht. "Als het vaccin wordt ontdooid, kan het nog vijf dagen in koelkast worden bewaard. Wie laat een levensreddend medicijn nou vijf dagen liggen. Ik denk dat het binnen een aantal uur weg is."

Kaptein wil niet ingaan op de vraag of er ten onrechte 54 diepvrieskisten zijn besteld. "Ik ben niet verantwoordelijk voor logistiek. Je kan ook elke dag een portie laten komen uit onze fabriek in België. Die keuze ligt bij RIVM."