Noodkreet ouders: maak hoogbegaafdheid dan maar een handicap

"Mijn zoon Jason van negen heeft een IQ van 145+ en heeft vier basisscholen gehad", vertelt Joyce Storm. "Hij heeft bij elkaar een jaar thuisgezeten. De samenwerkingsverbanden (organisaties die verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van extra behoeften van leerlingen, red.) deden niks. Ik raakte m'n werk kwijt, want ik had een kind dat thuiszat."

Drieduizend euro ouderbijdrage, driehonderd kilometer per dag reizen naar een basisschool of je baan opzeggen omdat je kind thuiszit: sommige ouders zijn wanhopig op zoek naar passend onderwijs voor hun hoogbegaafde kinderen. Binnenkort spannen ze een rechtszaak aan bij het College voor de Rechten van de Mens.

Samenwerkingsverbanden en scholen moeten al ondersteuning bieden aan hoogbegaafde leerlingen. Een uitspraak door het College van de Rechten van de Mens verandert deze situatie niet. Helaas zien we dat samenwerkingsverbanden vaak veel geld in reserve hebben. Als dat zo blijft, gaat het geld daar vanaf volgend jaar weggehaald worden.

Sinds 2014 moeten scholen voor ieder kind een passende plek vinden, maar voor hoogbegaafde kinderen lukt dat dus niet altijd. Uiteindelijk kwam Joyce Storm terecht bij een school op anderhalf uur rijden van haar woonplaats. "Dat was een reguliere basisschool met een klas voor hoogbegaafden. Alleen voor die klas was de vrijwillige ouderbijdrage in eerste instantie 750 euro."

De Raad van State deed in 2018 al uitspraak over een school die een hogere ouderbijdrage vroeg voor een speciale hoogbegaafdenklas. Volgens de rechter valt zulk onderwijs aan hoogbegaafde kinderen gewoon onder passend onderwijs en was er dus geen sprake "van iets extra's, waar ouders voor kunnen kiezen". De ouderbijdrage is namelijk bedoeld voor extra's buiten het reguliere curriculum om, zoals schoolreisjes.

Gespecialiseerde leerkachten

Uit een inventarisatie van Nieuwsuur van honderd schoolgidsen van basisscholen met hoogbegaafdenonderwijs blijkt dat minstens zes van deze scholen een hogere vrijwillige ouderbijdrage vragen voor hoogbegaafdenonderwijs. Zo vraagt een basisschool in Rijswijk drieduizend euro voor een hoogbegaafdenklas: "Het werken met verkleinde groepen brengt extra kosten met zich mee (extra personeel en een extra lokaal)", schrijft de school.