Gewoon broek uit en klaar: een beroemde scène en 40 jaar Dick Maas-films

Dick Maas is best blij met de documentaire. "Dat is misschien een vorm van ijdelheid, maar het is ook een nostalgische terugblik op hoe je in de tachtiger en negentiger jaren in Nederland films kon maken. Tegenwoordig krijg je op die schaal geen films meer van de grond. Dat is te duur vanwege de stunts en special effects."

Onthoofding

Hoe zorgvuldig de stunts ook werden uitgedacht, ze waren niet zonder risico. "De onthoofding van acteur Gerard Thoolen voor De Lift was één van de engste", vertelt Maas. In de film zit de acteur met zijn hoofd klem tussen de schuifdeuren van de eigenzinnige lift die in een angstaanjagend tempo omlaag zoeft.

Alleen gaat tijdens de opnames de lift juist omhoog. "Gerard moest de scène dus 'achteruit acteren' en die speelden we later dan weer 'in reverse' af. Lachend: "Ook al zeiden we dat het safe was, zelf had ik niet mijn hoofd onder die lift gestoken."