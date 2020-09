Maar die frisdrankbelasting komt er voorlopig niet, besloot staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis begin september . "Ik heb de Tweede Kamer geschreven dat de suikertaks een perspectiefrijk instrument is, die hebben we zeker in onze achterzak zitten", zegt Blokhuis tegen Nieuwsuur.

Makkelijk om een hamburger te scoren

Een gemiste kans, vindt de Rotterdamse wethouder voor Volksgezondheid Sven de Langen. "Elke dag dat er geen suikertaks is, is een dag te laat. We zien nu dat ongezond voedsel goedkoper en makkelijker beschikbaar is dan gezond voedsel. Zo lang die prikkel er is, gaan we hier in deze stad de wedstrijd verliezen."

De Langen maakt zich zorgen over de gezondheid van de Rotterdammers en wil ingrijpen. Hij zou graag de leefomgeving van zijn stadgenoten gezonder maken. Bijvoorbeeld door het aantal fastfoodlocaties te beperken. "De laatste jaren is het aantal met maar liefst 38 procent gestegen. En het worden er alleen maar meer."

Hij vertelt dat de gemeente Rotterdam de touwtjes stevig in handen wil nemen en de balans tussen het aanbod van gezond en ongezond voedsel wil herstellen. "Het is hier in het centrum makkelijker om een hamburger te scoren dan een appel en dat moet omgedraaid worden."