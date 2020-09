Wachttijden GGD zitten scholen en zorginstellingen dwars

Daardoor zijn er ook zorgen over de kosten. "Ben je ziek als je op de uitslag van je test wacht, of niet? Zolang leerkrachten niet ziek zijn en áls ik al een vervanger vind, betaal ik dubbel aan personeelskosten. Mijn scholenkoepel gaat failliet als we dat doen. Dus dat is ook geen oplossing."

Die oplopende wachttijden bij de GGD's zitten scholen erg dwars. Directeur Esther van den Berg van basisschool De Meer in Amsterdam heeft veel personeel thuiszitten in afwachting van hun coronatest. Ze moest daardoor al twee klassen noodgedwongen naar huis sturen.

De testcapaciteit bij de GGD's loopt vast. De gevolgen daarvan zijn vooral zichtbaar in het onderwijs. Want als een leraar wacht op een uitslag, wacht soms de hele klas. Ondertussen leidt de toegenomen vraag naar coronatesten tot meer en meer commercieel aanbod van coronatesten buiten de GGD's om.

Voorrang

Bij verzorgingshuis Brinkhoven in Heerde willen ze niet wachten op de GGD. De beginperiode van de coronacris was voor zijn instelling een "ware hel". "Veel mensen zijn bij ons overleden. We willen niet weer een totale lockdown."

De teststraat heeft volgens Bleijenberg nu een wachttijd van twee tot drie dagen. "Maar we moeten zo snel mogelijk weten of personeel wel of geen corona heeft", zegt Bleijenberg, die in juli al zijn eigen plan trok en commerciële tests voor zijn personeel heeft geregeld via een privaat laboratorium dat binnen 24 uur een uitslag heeft.

Inmiddels zijn er vijftig tests gedaan. Over de kosten maakt hij zich niet al te veel zorgen. "Het is 90 euro per test. Voorlopig betalen we dat uit eigen zak. Die kosten zijn altijd lager dan de kosten van iemand die je kortstondig moet inhuren als invaller."

Zorg- én onderwijsbonden hebben minister Hugo de Jonge gevraagd om voorrang bij teststraten voor hun personeel. Dat is ook een wens van de Tweede Kamer. Maar De Jonge heeft al laten weten dat dit er voorlopig nog niet inzit.

De bedragen die commerciële aanbieders voor een coronatest vragen, lopen op tot 200 euro. Zij garanderen de uitslag binnen 24 uur. Schooldirecteur Van den Berg: "Ik vind het onbegrijpelijk dat we geen voorrang krijgen. Een commerciële test betalen met onderwijsgeld, lijkt me niet de bedoeling."