Nieuwsuur wint journalistieke prijs voor reportages over Maltese paspoorthandel

Nieuwsuur-verslaggever Siebe Sietsma en redacteur Luuk Mulder hebben vandaag De Tegel gewonnen in de categorie Buitenland voor hun berichtgeving over de paspoorthandel vanuit Malta. De Tegel is een Nederlandse prijs voor journalistiek die sinds 2006 wordt uitgereikt.

Sietsman is vooral heel blij met de prijs omdat hij hoopt dat het erkenning betekent voor het onderzoek op Malta naar corruptie door de Maltese journalist Daphne Caruana. "Zij werd tijdens haar onderzoek vermoord. Ons verhaal is onderdeel van haar onderzoek, wij zijn doorgegaan met haar werk. Deze prijs betekent dus ook erkenning voor haar werk."

'Vinger achter de macht'

Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje: "Het is een fantastisch onderzoek, waar enorm veel tijd en zorgvuldigheid in zit. Siebe en Luuk hebben minutieus de vinger weten te leggen op een fascinerend dossier. Het is een typisch voorbeeld van een journalistiek uitpluisproject: beginnend met een vraag over paspoorthandel op Malta. En vervolgens steeds verder komen, door Europa heen, eindigend op curieuze activiteiten van een Groningse hoogleraar. Het laat alles zien waar ons programma voor staat: onderzoeksjournalistiek, de blik over de grens en de vinger achter de macht."

Bekijk hier het verhaal van de Maltese paspoorthandel: In 2014 creëerde de regering in Malta uit het niets een goudmijn die het kleine eilandje honderden miljoenen euro's per jaar oplevert: de verkoop van Maltese paspoorten. En wat is de rol van de Groningse hoogleraar Dimitry Kochenov?