Kanker: langer leven of kwaliteit van leven?

Nieuwe kankermedicijnen ontwikkelen zich de laatste jaren razendsnel. Dat brengt kosten met zich mee, maar ook de vraag: hoeveel heb je er voor over om langer te leven?

Kankerpatiënten die niet meer te genezen zijn, kunnen soms nog wel kiezen voor een levensverlengende behandeling. Het risico bestaat dat de patiënt van zo'n behandeling doodziek wordt (vermoeidheid, misselijkheid). Aan de andere kant is er wel een kans dat de patiënt een paar maanden tot misschien wel een jaar langer leeft. Maar hoeveel kwaliteit van leven wil je als kankerpatiënt inleveren voor een mogelijk langer leven?

Kwaliteit van leven

Gabe Sonke, oncoloog in het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis heeft dagelijks gesprekken met patiënten over wel of niet doorbehandelen. Volgens hem is het vooral heel belangrijk om te achterhalen of zij de kwaliteit van leven belangrijk vinden of de duur van het leven.

"Wil de patiënt nog een bepaalde levensgebeurtenis meemaken, zoals de geboorte van een (klein)kind, of wil de patiënt zoveel mogelijk bij familie zijn? Want de tijd dat iemand in het ziekenhuis verblijft vanwege een behandeling, betekent niet bij familie kunnen zijn", zegt Sonke.