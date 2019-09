Paspoorthandel: schatrijke buitenlanders kopen staatsburgerschap op Malta

In een stadswijk op het mediterrane Malta woont merkwaardig genoeg een skischansspringer uit Rusland, en in een kelderwoning een dorp verderop staan twee miljardairs geregistreerd. Een uit Rusland, en een uit de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de Maltese registers tenminste. De voordeur van de kelderwoning heeft twee huisnummers. Maar het enige raam in de kelder is dichtgetimmerd. Wat is er aan de hand op Malta?

In 2014 creëerde de regering uit het niets een goudmijn die het kleine eilandje honderden miljoenen euro's per jaar oplevert: de verkoop van Maltese paspoorten.

De verkoop is legaal, de officiële paspoorten worden door de overheid zelf uitgegeven. Voor een bedrag van zo'n 900.000 euro kan de koper zich laten naturaliseren tot Maltees, voor 25.000 euro per stuk kunnen partners en kinderen mee. De belangstelling vanuit de mondiale zakenelite is groot: Malta verkocht al meer dan tweeduizend paspoorten.

Want wie zich inkoopt op Malta, wordt meteen ook burger van de Europese Unie en kan zonder visum of strenge controles naar EU-landen reizen, een bedrijf starten, of een bankrekening openen. Wat de vermogende paspoortkopers wel nodig hebben, is een adres op Malta.