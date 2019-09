Malta stelt openbaar onderzoek in naar moord op journalist

Malta stelt een openbaar en onafhankelijk onderzoek in naar de moord op de Maltese onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia, in 2017. Het besluit volgt na internationale druk van onder meer de Raad van Europa.

Galizia kwam twee jaar geleden om het leven door een autobom bij haar huis op het eiland in de Middellandse Zee. De verdachten staan nog altijd niet terecht en de vraag wie opdracht heeft gegeven tot de moord is nog niet beantwoord. Malta kreeg daarom zware kritiek in een uitgelekt rapport van de Raad van Europa.

De raad gaf de Maltese regering tot 26 september de tijd om een openbaar onderzoek in te stellen naar of de moord had kunnen worden voorkomen. De Raad van Europa volgde daarmee het advies dat CDA-Kamerlid Omtzigt opstelde na uitgebreid onderzoek naar de moord.

Corruptie

De journalist was een luis in de pels van machtige Maltese politici en zakenmensen. Ze deed onderzoek naar wijdverbreide corruptie, zoals mogelijke banden tussen de premier en de georganiseerde misdaad. Er liepen tientallen rechtszaken tegen haar wegens smaad.

De Maltese regering is vaak beschuldigd van laksheid in het onderzoek. Drie mannen zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord, maar hun rechtszaak is nog niet begonnen.

De Maltese premier Muscat heeft een rechter aangesteld om het onderzoek te leiden, dat binnen negen maanden moet zijn afgerond. De regering benadrukt dat het openbare onderzoek het huidige onderzoek niet in de weg moet zitten.