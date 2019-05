Pleidooi voor ingrijpen op Malta wegens 'falende rechtsstaat' na moord

De speciaal rapporteur van de Raad van Europa, CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, stelt dat de rechtsstaat in Malta ernstige gebreken heeft. Volgens een concept van het rapport, dat persbureau Reuters heeft ingezien, is justitie niet onafhankelijk genoeg om de moord op Galizia te onderzoeken.

Daarnaast zou de kwaliteit van wetshandhaving onder de maat zijn. De zwaktes van Malta zouden gevolgen hebben voor Europa, want: "Maltees burgerschap is EU-burgerschap, een Maltees visum is een Schengenvisum en een Maltese bank verschaft toegang tot het Europese banksysteem". In het conceptrapport staat ook dat als Malta de eigen gebreken niet kan herstellen "Europese instituties moeten ingrijpen".

Maar dat is juist iets waar de Europese Unie niet zo sterk in is, zegt Leon Willems, die als directeur van Free Press Unlimited de nabestaanden van Daphne Galizia probeert te ondersteunen. "De EU heeft een streng beleid aan de voorkant, als ze kijken of een land lid mag worden. Maar als zo'n land eenmaal binnen de EU zit en de rechtsstaat daarna afbrokkelt, heeft de EU weinig middelen om daartegen op te treden."