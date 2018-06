Rechter vervangt hoofdonderzoeker in zaak vermoorde Maltese journaliste

De hoofdonderzoeker in de zaak van de moordaanslag op de Maltese onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia moet worden vervangen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De rechter vindt dat de man, Silvio Valletta, de schijn heeft van belangenverstrengeling.

Galizia werd vorig jaar oktober opgeblazen in haar auto. Ze stelde in haar blogs de corruptie op Malta aan de kaak. Daarbij spaarde ze politici niet. Ook miljardairs, criminelen en extreem-rechtse groeperingen kregen ervan langs. Er zijn tot nog toe drie verdachten aangeklaagd, maar de politie zegt nog altijd op zoek te zijn naar de opdrachtgever.

Voldoende grond

Hoofdonderzoeker Valletta is getrouwd met een minister. Ook zat hij in het bestuur van de speciale opsporingseenheid van de politie die zich bezighoudt met corruptie en witwassen. Zowel die eenheid als de regering kreeg kritiek in de blogs van Galizia.

Volgens de rechtbank is er voldoende grond om te twijfelen aan de objectiviteit van Valletta. De hoofdonderzoeker moet een stap opzij doen en zijn vervanger moet bepalen of hij bij het onderzoek betrokken kan blijven.

De zoon van de vermoorde onderzoeksjournaliste heeft tevreden gereageerd op het besluit van de rechtbank. Hij noemt het een belangrijke en noodzakelijke stap naar rechtvaardigheid.