Minister verdubbelt donaties #DoeMeeMetJeAOW voor cultuur

Cultuurliefhebbers Hein en Corine Muller, twee AOW-ers uit Bussum, bedachten op een dag aan de keukentafel een bijzonder initiatief. Ze misten hun bezoekjes aan het theater en musea en wilden graag iets doen voor de noodlijdende sector. Misschien zouden AOW-ers die het kunnen missen, net als zij, hun vakantiegeld willen doneren. Acteur Gijs Scholten van Aschat was enthousiast en steunt het echtpaar in hun actie.

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft vanavond beloofd dat ze het gedoneerde geld van de actie #DoeMeeMetJeAOW, zal verdubbelen. De teller staat inmiddels op iets minder dan twee ton euro. Donateurs kunnen aangeven waar de gelden aan besteed moeten worden: 1. beeldende kunst, 2. muziek, of 3. theater, dans en film.

Minder kwetsbare positie

"Cultuur is de ziel en het fundament van ons bestaan, juist ook in deze moeilijke tijden", zegt het echtpaar Muller. "Waarin niets meer vanzelfsprekend is of lijkt. Steun voor de benarde positie van kunst en cultuur is volgens ons dan ook hard nodig."

De culturele sector wordt hard getroffen door de coronacrisis. "Maar er zijn ook mensen die relatief minder in de basis van hun bestaan geraakt worden: een groep ouderen die binnen de beperkingen van hun vrijwillige quarantaine een redelijk rustig leven leiden, niet meer de directe zorg voor kinderen hebben en in een financieel minder kwetsbare situatie verkeren", vindt het echtpaar.

In de verdrukking

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zal de giften innen, oormerken en toekennen aan geselecteerde culturele initiatieven die steun nodig hebben. De procentuele verdeling gebeurt op basis van de voorkeuren van gevers. "Het Cultuurfonds gaat daarbinnen op zoek naar bijzondere en kwetsbare kunstvormen, van en door professionele theatermakers, musici, kunstenaars en andere makers die cultuur levend houden. De ontvangen donaties komen volledig ten goede aan deze initiatieven", staat op de site van de actie.

De donaties zijn met name bedoeld voor kleinere instellingen, producerende podia of gezelschappen die in de verdrukking zitten en zich willen blijven ontwikkelen. Ook acteur Gijs Scholten van Aschat zal er een advies over geven.