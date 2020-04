De uitzending van 28 april

Corona en de komst van internationale studenten

Er is veel onzekerheid onder universiteiten over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de komst van internationale studenten. Nu al ondervinden deze studenten problemen in hun land bij het aanvragen van een visum omdat veel ambassades gesloten zijn en bij het doen van de verplichte Engelse taaltoets omdat veel bureaus dicht zijn.

Universiteiten bereiden zich ook voor het nieuwe jaar voor op online lesgegeven, maar is dat genoeg voor studenten om alsnog naar Nederland te komen?