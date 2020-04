Met hulp van gekoppelde data sneller uit de lockdown?

Wie zijn precies de Nederlandse coronapatiënten? Hoe oud zijn ze, in welke stad en in welke wijk wonen ze, zijn ze hier geboren of hebben ze een migratieachtergrond? Een groep Amsterdamse onderzoekers wil via het koppelen van data het antwoord vinden op deze vragen, zodat de overheid het coronavirus sneller en gerichter kan bestrijden.

Het gebeurt nu nog niet, maar de onderzoekers zouden de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt over alle Nederlanders willen koppelen aan de uitslagen van alle mensen die positief zij getest op corona. "Op die manier kan je veel beter bepalen in welke groepen het virus actief is. En zo kan je dat ook goed blijven volgen", zegt directeur Michiel Heidenrijk van het Amsterdam Health and Technology Institute.

Hij legt uit dat via die nieuwe informatie op een heel gedetailleerd niveau te zien is waar besmettingen precies plaatsvinden. "Je kunt het bijvoorbeeld zien op wijkniveau of zelfs binnen een deel van de wijk, of binnen bepaalde bevolkingsgroepen."