Timmermans over gesteggel in de EU: 'Europa loopt hierdoor littekens op'

Eurocommissaris Frans Timmermans roept op tot solidariteit in de Europese Unie. Het beeld van Nederland is volgens hem aangetast. "Wat ze in Italië zeggen over Nederland, was dat echt nodig geweest? Als wij zeggen 'eerst even de centjes tellen', staat Europa er weer als boeman op."

Minister van Financiën Wopke Hoestra kwam na het nodige geruzie en gesteggel gisteren in een video-vergadering alsnog tot een deal: er komt een hulppakket van ruim 500 miljard euro voor landen die hard door de coronacrisis zijn getroffen. Er komen geen corona-bonds en er mag alleen geld geleend worden uit het financiële noodfonds ESM.

Tegenstellingen

In de onderhandelingen voorafgaand aan de deal stond Nederland lijnrecht tegenover zuidelijke landen als Italië en Spanje. Landen die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. De weigering van een rijk land als Nederland dat zuidelijke landen niet tegemoet wilde komen, was het beeld dat ontstond. Waar was de Europese solidariteit?

Timmermans: "Het goeie nieuws is dat niemand zin had in een echte clash. Maar voor de toekomst moeten we ervoor waken dat tegenstellingen weer opkomen."

Volgens Timmermans zijn we er nog niet met de afspraken die gisteren zijn gemaakt. "Nederland heeft na de harde ingenomen positie nu getekend voor een compromis. Ik hoop dat dat ook gebeurt bij de Europese Raad als de regeringsleiders het eens moeten worden, want er zijn nog wel wat open eindjes."