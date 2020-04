540 miljard euro voor coronahulp, waar komt dat geld vandaan?

Een nieuw pakket aan maatregelen moet de Europese economie verder ondersteunen. Details over waar dat geld, 540 miljoen euro in totaal, naartoe mag, moeten nog worden uitgewerkt. Wel is er al meer duidelijk over de herkomst van het geld.

Waar komt de 100 miljoen voor lonen vandaan?

Van de drie maatregelen waar een bedrag aan hangt, is de SURE-regeling nog het minst duidelijk, vindt ING-econoom Carsten Brzeski. Via die regeling komt er 100 miljard euro beschikbaar zodat bedrijven in moeilijkheden hun personeel salaris kunnen doorbetalen.

Dat geld leent de Europese Unie uit aan lidstaten die er gebruik van willen maken. De Europese Unie zelf leent het geld van grote investeerders zoals pensioenfondsen en commerciële banken.

Om ervoor te zorgen dat de beleggers dat geld willen uitlenen tegen gunstige voorwaarden, moeten lidstaten bij elkaar 25 miljard euro inleggen in een garantiepot. Dat geld zelf wordt niet uitgegeven, maar dient als garantie voor de geldschieters dat ze hun uitgeleende geld ooit weer terug krijgen. Pas als de landen die een beroep doen op het fonds de leningen niet kunnen terugbetalen, moet het geld uit de pot uitgegeven worden.

Wie profiteert daarvan?

Uiteindelijk de Europese werknemers, voornamelijk in de sterk getroffen gebieden in Zuid-Europa. De regeling moet landen helpen om arbeidsverkorting te bekostigen. Het idee daarvan is dat bedrijven lonen blijven doorbetalen en in ruil daarvoor geld krijgen van hun overheid. Overigens is het op Nederlands voorstel expliciet niet de bedoeling dat dit een opmaat is voor een Europees sociaal zekerheidsstelsel.

Hoewel duidelijk is dat het geld bedoeld is voor de doorbetaling van lonen, is nog niet helemaal duidelijk wat de voorwaarden van de lening zijn. "Er zijn nog veel vragen. Hoe hoog worden de rentes? Hoe lang worden de looptijden? Wie bepaalt wie het geld krijgt?" zegt Brzeski.

Waar komt de 240 miljard uit het Europese noodfonds vandaan?

Het is niet zo dat alle lidstaten nu samen 240 miljard euro neerleggen. Het ESM haalt dit geld op bij grote investeerders als pensioenfondsen en banken. Dat gaat op eenzelfde manier als de EU zou doen: op basis van een gezamenlijke garantiepot.

De lidstaten hebben eerder al gezamenlijk 80 miljard in de pot gelegd. Hoeveel elke lidstaat in deze pot moet leggen, is afhankelijk van het aantal inwoners en de grootte van de economie van het land. Nederland heeft ruim 4,5 miljard euro ingelegd, Italië bijvoorbeeld ruim 14,3 miljard en Spanje 9,5 miljard. Duitsland heeft het meest bijgedragen, met 21,7 miljard euro.

Wie profiteert daarvan?

De miljarden uit het noodfonds moeten lidstaten inzetten voor gezondheidszorg en preventie, niet als puur economische steun. Toch is daarmee niet afgebakend wat daaronder valt. Brzeski: "Het levert een grijze zone op: wanneer is een maatregel een puur economische maatregel?"

In eerste instantie profiteren de landen die het meest in nood zijn. Als zij zelf leningen zouden moeten binnenslepen, zouden ze daar nu hogere rentes voor moeten betalen. Maar het achterliggende idee is dat ook de andere Eurolanden er baat bij hebben als een van de leden niet verder in de problemen komt, omdat dat de euro en henzelf dan ook zou schaden.